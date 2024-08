Hiba Abouk, más allá de la tormenta Escassi: el vínculo que aún la une a su pasado

Hiba Abouk y Achraf Hakimi protagonizaron uno de los divorcios más sonados por el delicado y polémico motivo que actuó como detonante. Su separación en régimen de gananciales supuso una batalla entre ambos. Ahora, Look ha podido averiguar que la actriz sigue vinculada a su exmarido y no solo por los dos hijos que comparten.

El enorme mazazo de ver su cuento de hadas reducido a cenizas, no ha quitado a Hiba las ganas de enamorarse otra vez: «Llámame ingenua o romántica empedernida, pero, pese a todo, y he sufrido, no lo voy a ocultar, creo en el amor y en la confianza. Si me vuelvo a estrellar, pues lo haré, aunque no pienso dejar de tener fe en él».

Son sus recientes palabras en Elle, si bien solo ella sabe si tenía a Álvaro Muñoz Escassi en la cabeza al pronunciarlas. Pero ese es otro tema. Lo que está confirmado es que el pasado siempre vuelve o quizá nunca se vaya del todo. En el caso de Hiba Abouk, lleva nombre y apellidos: Achraf Hakimi.

Hiba Abouk y Achraf Hakimi (Foto: Gtres)

La razón es un divorcio que aún no está cerrado del todo ya que a ambos les sigue uniendo una propiedad en común que se muestra en estas fotografías exclusivas. Se trata de un solar urbanizable de 2.186,50 metros cuadrados de superficie que se encuentra ubicado en el Parque Conde de Orgaz, en el distrito madrileño de Canillas, una zona de lujosas residencias donde se encuentran más de 1.200 parcelas a las que no les falta de nada. Es decir, un terreno apto para la edificación de un lujoso chalé adosado como los que existen allí.

Solar urbanizable de Hiba Abouk y Achraf Hakimi (Foto: Gtres)

Los documentos oficiales a los que este digital ha tenido acceso revelan que, en este momento, Achraf e Hiba tienen el pleno dominio para su sociedad de gananciales tras haber realizado su compra.

Solar urbanizable de Hiba Abouk y Achraf Hakimi (Foto: Gtres)

La firma de la escritura se llevó a cabo ante notario en Madrid, el 29 de octubre de 2021, convirtiéndose así en la última gran compra que hicieron como matrimonio, para la que pidieron una hipoteca de 1.650.000 euros. Un préstamo que vence en diciembre de 2026 siempre y cuando no se liquide antes. Asimismo, esta es la única propiedad a nombre de Hiba Abouk actualmente.

Solar urbanizable de Hiba Abouk y Achraf Hakimi en Madrid (Foto: Gtres)

A estas alturas de verano nadie duda de que Hiba Abouk es la gran protagonista del mismo. Sus cariñosas citas con Álvaro Muñoz Escassi, el otro gran actor principal de la crónica social por su ruptura con María José Suárez, ha copado muchos titulares y horas de televisión. La actriz ha negado por activa y por pasiva que mantenga idilio alguno con el jinete, a pesar de que sus acarameladas fotografías en la playa de Túnez, sus recetas culinarias juntos y sus planes furtivos den indicios de todo lo contrario. Más tibio se ha mostrado él al respecto.

La pesadilla de Hiba Abouk

La intérprete de origen tunecino se ha convertido en la mujer más buscada, un rol que no le es para nada extraño. Tuvo tras de sí todos los focos hace algo más de un año, cuando se historia de amor con Hakimi se vino abajo tras la denuncia de una joven francesa que acusaba al futbolista de agresión sexual.

La decisión de Hiba fue blindarse con un silencio que rompió para esgrimir que que «confío en el buen hacer de la justicia», especialmente «dada la gravedad de la acusación”, y dejar claro su apoyo a la denunciante: «Huelga recalcar que en mi vida siempre he estado y estaré del lado de las víctimas».

La aparición de Escassi en su vida ha sido sorprendente, pero también un soplo de aire fresco tras meses de auténtica pesadilla. Finalmente, Hiba Abouk se liberó al contar públicamente el duro proceso de divorcio: «He tenido momentos durísimos. Me quedé consumida, consumida físicamente. Fue una decisión muy dura para mí. Lo dejé todo por mi familia y mi familia se rompió», le contó a Vicky Martín Berrocal.

Hay que recordar que Hiba y Achraf estaban casados en régimen de gananciales, por lo que ella le solicitó unos 8-10 millones de euros en su divorcio. Además, se llevó el chasco de darse cuenta que el padre de sus hijos fue poniendo propiedades a nombre de su madre.

Ese mal trago quedó atrás e Hiba ha resurgido de sus cenizas. Terminó su dramática experiencia en París para empezar una nueva vida en Madrid junto a sus dos hijos. La protagonista de El Príncipe se ha afincado en un exclusivo piso de la zona de Argüelles de más de 400 m2. Los alquileres en esta zona se disparan hasta los 6.000 euros mensuales, mientras que el valor inmobiliario actual en el mercado es de unos 2 millones de euros. Se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de que la actriz haya adquirido esta vivienda tras el acuerdo de divorcio al que habría llegado con el jugador marroquí.

Hiba Abouk, por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

No obstante, este medio ha podido confirmar que la residencia no figura a nombre de Hiba actualmente, por lo que caben dos opciones: que sea arrendataria o que, si es propietaria, aún no se haya realizado el correspondiente trámite de cambio de titularidad, algo que podría demorarse unos meses.