Es, sin duda, una de las noticias más impactantes de la temporada estival en cuanto a la crónica social de nuestro país se refiere. Álvaro Muñoz Escassi mantiene una relación sentimental con Hiba Abouk. Aunque en un principio negaron ser algo más, poco después se confirmó su historia de amor. Precisamente sobre esto ha hablado esta misma mañana el jinete.

Álvaro se encuentra en Tarifa, donde ha alquilado una casa para pasar unos días de vacaciones. Ha sido desde el citado enclave desde donde se ha pronunciado.

Álvaro Muñoz Escassi habla sobre su relación con Hiba. (Foto: Telecinco)

Álvaro Muñoz Escassi se sincera

«Cada uno estamos haciendo nuestra vida como podemos», ha indicado primero sobre su polémica ruptura con María José Suárez. Unas declaraciones que ha realizado en un directo de Vamos a ver, espacio de Telecinco. «Todo esto es simplemente una separación, no hay nada más», ha continuado. «No sacarlo de contexto por favor os lo pido», ha añadido.

Además, también se ha pronunciado sobre Hiba Abouk. «No estamos haciendo mal a nadie», ha comentado para después hacer referencia a María José Suárez, con quien ha tenido un romance de tres años. «Puede doler que nos veamos con otra persona, es normal, llevamos mucho tiempo juntos», ha dicho.

Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk, en Túnez. (Foto: Telecinco)

Asimismo, el jinete ha recordado que está en pleno proceso de ruptura de la que fuera Miss España en 1996. «Las separaciones son así, duras, difíciles, cada uno que lo viva como pueda», ha asegurado. También ha aprovechado esta intervención televisiva para responder a aquellos que le critican. «No todos lo hacemos bien ni todo lo hacemos mal», ha recalcado. Antes de marcharse ha hecho un llamamiento. «Quedaos con eso, no estamos cometiendo ningún delito ni haciendo nada», ha finalizado.

María José Suárez, en Sevilla. (Foto: Gtres)

Por su parte, María José Suárez también se ha pronunciado después de que el espacio Vamos a ver emitiera unas imágenes de Álvaro e Hiba en Túnez, disfrutando de una jornada playera y tras protagonizar la portada de la revista Semana. «No voy a comentar nada de eso», ha explicado. Al ser preguntada sobre si le sorprende la nueva relación de su ex, la modelo suelta una carcajada. «Eso ya no forma parte de mi vida y no voy a entrar a comentar nada», ha añadido.

Horas antes, la maniquí expresaba en Instgram cómo se siente en estos momentos tras su ruptura. «Esta foto me la hice en el peor verano de mi vida, en 2010, y lejos de odiarla recurro a ella muchas veces cuando necesito la confirmación de que todo pasa. A todas las que estáis pasando una situación parecida deciros que os abrazo, que somos valientes, luchadoras, buenas madres, emprendedoras y que nada ni nadie va a apagar nuestra luz», comentó.