Hiba Abouk ha roto su silencio y no, precisamente, como a Álvaro Muñoz Escassi le hubiera gustado. Pocos minutos después de que el ex jinete español interviniera, en directo, en el programa Vamos a ver de Telecinco, para responder a todas las dudas acerca de su incipiente supuesta relación sentimental con la actriz, ésta ha dejado claro que no son pareja con unas firmes declaraciones a las cámaras de Gtres. «No hay nada. No hay nada que confirmar ni que desmentir. Siento que estéis con el calor que hace aquí, siguiéndome (…) Entiendo vuestro trabajo, pero entenderme a mí también. No hay nada más, no hay nada ¡Dejar de seguirme!», han sido sus palabras.

Ha sido hace escasamente una hora cuando Hiba Abouk, con el rostro serio y paso rápido, ha sido captada por las calles de Madrid. La actriz ha sido preguntada expresamente por el tipo de relación que mantiene con el ex de María José Suárez, después de que este miércoles vieran la luz unas imágenes de ambos, en actitud muy cómplice y cariñosa, primero a su salida de un restaurante italiano de Madrid y, después, disfrutando de unos días en Túnez. Y lo cierto es que no ha dudado en sus palabras: «No hay nada», ha repetido una y otra vez.

Hiba Abouk, por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Con ambas versiones sobre la mesa, cabe esperar a ver cómo se desarrolla la historia -de amor o no-, entre ambas celebridades. Aunque de momento, lo que está claro es que las imágenes no mienten e irían en la misma dirección que las palabras de Álvaro Muñoz Escassi. Y es que en éstas, Hiba Abouk y el ex concursante de Supervivientes aparecen dados de la mano, abrazados e incluso besándose.

Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi se conocieron hace pocas semanas en las grabaciones de la próxima edición MasterChef Celebrity, que cuenta con la actriz entre los concursantes y con el ex jinete como invitado especial tras haber sido finalista de la anterior emisión del talent de cocina. Después, ambos coincidieron en la fiesta que organizó el empresario José Luis López, más conocido como El Turronero, en Jerez de la Frontera, con motivo de la Primera Comunión de su nieta; siendo precisamente esta la cita que desató todo tipo de especulaciones sobre una posible relación entre los dos.

Hiba Abouk ya negó a Álvaro Muñoz Escassi en otra ocasión

Sea cuál sea su relación, lo cierto es que esta no es la primera vez que Hiba Abouk niega tajantemente tener una de tipo sentimental con Álvaro Muñoz Escassi. Pocos días después de que se conociera la ruptura definitiva entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, comenzaron las especulaciones acerca de un posible romance del ex concursante de Supervivientes e Hiba Abouk. Y es que ambos se dejaron ver en actitud muy cercana en la celebración de la comunión de la nieta del empresario José Luis López, más conocido como El Turronero, en Jerez de la Frontera.

Entonces, preguntada expresamente por ello, Hiba Abouk, muy seria y con el gesto enfadado, se pronunció muy tajante: «Con Escassi no hay nada, no nos estamos conociendo ni dándonos una oportunidad de ningún tipo. No hay ninguna relación, hay una amistad, como bien ha dicho él. Está todo más claro que el agua», dijo.