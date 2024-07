María José Suárez, entre la nostalgia y la ironía tras confirmarse el romance entre Hiba y Escassi

Cuando todo apuntaba a que Hiba Abouk quedaría fuera de la ecuación tras la polémica ruptura de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, su nombre vuelve a acaparar la primer plana mediática al confirmarse su romance con el jinete. Cuando se supo que se estaban conociendo, la actriz lo negó y aseguró que tan solo eran amigos. De igual forma actuó Escassi. Sin embargo, ya no hay vuelta atrás porque han sido vistos en diferentes ocasiones y en actitud más que cómplice.

Después de salir a la luz las imágenes de ellos dos juntos, en Vamos a Ver, disfrutando de una jornada de playa en Túnez y de protagonizar la portada de la revista Semana, María José Suárez se ha pronunciado al respecto, entre la ironía y la nostalgia.

María José Suárez en Sevilla. (Foto: Gtres)

«No voy a comentar nada de eso», ha indicado en un primer momento. Al ser preguntada sobre si le sorprende la nueva relación de su ex, la que fuera Miss España en 1996 suelta una carcajada. «Eso ya no forma parte de mi vida y no voy a entrar a comentar nada», ha añadido.

Después, también ha hablado sobre la última reflexión de Álvaro Muñoz Escassi. Un pensamiento que compartió en la Red. «La ira. El resentimiento. El odio. Todos estos son venenos que tú bebes y esperas que otra persona muera.Pues no. La vida no funciona así. Tú bebes veneno, tú mueres. Esta es una vida muy justa», dijo Escassi.

María José Suárez, en Sevilla. (Foto: Gtres)

Sobre esto y si se da por aludida, María José ha aclarado que no piensa que ese escrito sea por ella. «Hombre, si estás en una portada de una revista feliz no va a estar pensando en mi precisamente», ha dicho. Después, ha asegurado que ella se encuentra «muy bien» pese a la delicada situación que está atravesando tras su polémica ruptura.

Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk, en Túnez. (Foto: Telecinco)

Sin embargo, ni Álvaro Muñoz Escassi ni Hiba Abouk se han pronunciado al respecto. La que sería una de las pareja bomba de este verano se conoció durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (edición que está por estrenarse en TVE) y, después, coincidieron en en la fiesta que organizó José Luis López, más conocido como El Turronero, en Jerez de la Frontera, con motivo de la Primera Comunión de su nieta.

La carta de María José Suárez

A través de su perfil de Instagram, la modelo se ha sincerado con sus seguidores a través de un escrito cuando menos llamativo. «Esta foto me la hice en el peor verano de mi vida, en 2010, y lejos de odiarla recurro a ella muchas veces cuando necesito la confirmación de que todo pasa», comienza diciendo en las primeras líneas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de mariajosesuarezoficial (@mariajosesuarezoficial)

«A todas las que estáis pasando una situación parecida deciros que os abrazo, que somos valientes, luchadoras, buenas madres, emprendedoras y que nada ni nadie va a apagar nuestra luz», finaliza.