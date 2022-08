Las heridas de Lydia Bosch tras sufrir un accidente de skate

Para algunos de los rostros más conocidos de nuestro país, estas vacaciones no están siendo para descansar y desconectar del trabajo, sino todo lo contrario. Al parecer, algunos y pequeños accidentes han irrumpido la paz de la temporada estival de los VIPS nacionales, aunque afortunadamente todos han quedado en un susto. Hace tan solo una semana, era Mercedes Milá la protagonista de la crónica social, al anunciar en sus redes sociales que había sufrido una caída mientras montaba en bici que le había llevado hasta el hospital, terminando el día con un diagnóstico de húmero roto. Ahora, ha sido Lydia Bosch quien ha preocupado a sus seguidores con unas heridas en la cara que dejan claro que su verano no ha ido como esperaba.

La actriz se ha desplazado hasta su Barcelona natal para disfrutar de unos días en familia. Sin embargo, lo que parecía un tiempo de desconexión, ha terminado en visita al médico. “Señales que aparecen por un golpetazo de un skate volador con caída libre”, ha escrito en su Instagram, con cierto toque de humor. Junto al texto donde recalca la suerte que tiene, la intérprete de Motivos personales ha compartido un selfie en el que se ven los rasguños que le ha provocado este contratiempo. Unas heridas superficiales que se curarán con el paso de los días.

Aunque no han trascendido más detalles del susto, únicamente que se trata de un accidente con un monopatín, la publicación no ha tardado en llenarse de comentarios de ánimo y preocupación a partes iguales. “Madre mía gordi!! Vaya golpetazo”, ha escrito Patricia Cerezo, mientras que su hija mayor, Andrea Molina, también ha querido mostrar el apoyo hacia su madre: “Mamina!! Siempre protegida desde arriba”. Y es que, tal y como han dejado constancia sus seguidores, la actriz tiene arte hasta para hacerse heridas, pues las marcas que ahora adornan su rostro tienen una bonita forma de L que ella misma ha querido recalcar.

Sea como fuere, aunque ha sido un pequeño susto, no ha extrañado a sus más de 279 mil followers, pues además de por su impecable carrera profesional en la pequeña y gran pantalla, si algo caracteriza a Lydia Bosch es que nunca ha tenido reparo en hablar de los problemas que invaden su vida. Así, el pasado mes de abril, compartió en las redes sociales unas sorprendentes instantáneas de su cambio de look, un giro de imagen al que se vio obligada a acudir debido a la alopecia que padece desde que se contagiara de covid hace ya un año: “Esto es lo que ha hecho mi querido Javier Reyes para sanear mi pelo y volver a darle rollo después de un periodo donde, a consecuencia del covid, sumado a unos meses posteriores de alto nivel de estrés (afortunadamente TODO con final feliz), el pelo se me caía de forma muy preocupante estando debilitadísimo y muy pobre. De ahí que últimamente siempre fuese con el pelo recogido”. Una forma de cortar por lo sano en toda regla.