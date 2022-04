El motivo por el que Lydia Bosch se ha realizado un cambio de look radical

Lydia Bosch afronta esta primavera con un nuevo cambio de look. La actriz ha publicado un post a través de su cuenta de Instagram donde cuenta qué le ha llevado a hacerlo. Muy sincera como siempre, Lydia ha dicho que el cabello se le caía y que por eso ha tomado esta decisión. Cortar por lo sano. ‘Dícese del procedimiento más rápido y sin miramientos para solucionar un problema’”, comienza diciendo el texto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lydia Bosch (@lydiabosch)

“Esto es lo que ha hecho mi querido Javier Reyes para sanear mi pelo y volver a darle rollo. Después de un periodo, donde a consecuencia del virus sumado a unos meses posteriores de alto nivel de estrés”, continúa explicando a la vez que matiza que “afortunadamente todo con final feliz”. “El pelo se me caía de forma muy preocupante estando debilitadísimo y muy pobre. De ahí que últimamente siempre fuese con el pelo recogido”, añadía. Además, a este escrito ha ido acompañado una fotografía en la que luce radiante con su nueva melena. No ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer a Reyes su trabajo. “Gracias Javi por darle vida con tu corte. Es un lujo tenerte en la mía”, comentaba emocionada.

Antes de finalizar, la actriz que formó parte del elenco de Paquita Salas, confesaba que, tomó unas pastillas en cápsula por indicación de su amiga Patricia Pérez a la que cataloga como una «Mujer tan sabia, además de preciosa por fuera y por dentro”. “Han hecho que empezara a crecer pelo de nuevo”, indicaba. De esta forma, Lydia Bosch luce una melena capeada con un rejuvenecedor flequillo desfilado que favorece los rasgos de su rostro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lydia Bosch (@lydiabosch)

Contratiempos de salud

A finales de 2020, Lydia Bosch reveló a través de las redes sociales que padecía cáncer de piel. “A través de una biopsia en una lesión de la piel de mi barbilla que nunca terminaba de curar (llevaba más de un año sin darle importancia), me diagnosticaron un carcinoma basal o epitelioma basocelular de tipo expansivo. Es un tipo de cáncer de piel, pero, aunque la palabra asuste mucho, no es un cáncer peligroso porque no afecta a ningún órgano vital”, contó tan transparente como siempre. “El principal factor de riesgo para desarrollar epiteliomas es la exposición al sol. Y yo desde mi adolescencia he comprado todas las papeletas para tenerlo. He hecho verdaderas burradas para broncearme y el efecto acumulativo del sol en mi piel me ha provocado esto”, añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lydia Bosch (@lydiabosch)

Afortunadamente, la presentadora se encuentra en perfecto estado de salud y retomó tan rápido como pudo sus compromisos profesionales siendo una de las concursantes estrella de Tu cara me suena, concurso de Antena 3.