Parecía que Lydia Bosch podría estar a punto de recibir una de las mayores alegrías que un hijo puede dar a una madre: ser abuela. Pero finalmente no ha sido así. Los rumores sobre un posible embarazo de su hija, Andrea Molina, se han desbaratado después de que ella misma los desmienta. Lo ha hecho con una divertida imagen junto a su chico Juan. En ella él le toca la tripa bromeando sobre el asunto.

«A ver como le explico yo ahora a Juan que lo que tengo en mi “barriguita” son un plato de coquinas , una de papas bravas, media ración de 🍤 y una de boquerones 🤣🤣 No se puede ser tan payasa porque después pasa lo que pasa , que entre unos coches hay paparazis y te sacan unas fotos en mitad de tu momento “clown” diciéndoles a tus amigos que de todo lo que has comido parece que estás embarazada !! Habrá que reírse !! Lo dicho familia , embarazo DESMENTIDO y … que vivan las comilonas ricas ,que te dejan con una tripita redondita, rodeados de los que quieres 💛», ha escrito.

Su madre, Lydia Bosch, ha comentado, también haciendo guasa con la posibilidad de que fuera a ser abuela: «Y ahora que hago yo con toda la ropita de 👶🏻 que he compradooooo??? 😩😩😩😩😩….».

Todo comenzó después de la publicación de unas imágenes de la joven en la que luce una incipiente tripita en la revista ‘Diez Minutos’. En ellas aparecía junto a su chico, Juan Fernández, compartiendo plan con los mejores amigos de la pareja, Ana Fernández y Adrián Roma.

A sus 29 años, Andrea Molina está viviendo nuevas etapas en su vida. Hace pocas semanas que dio el salto a la vida adulta. Lo hizo al mudarse junto a su chico, en un proceso muy nostálgico y que ella misma relató así: «He dormido poco y he limpiado, montado, ordenado, descartado y seleccionado mucho . Me duele todo el cuerpo de las agujetas que tengo, me encuentro cansada mental y físicamente pero algo dentro de mí me dice que estoy donde tengo que estar, entrando en una nueva y muy bonita etapa de mi vida. Rodeada de aparentemente menos pero de infinitamente más . Más paz, más confianza, más fe, más ganas, más naturaleza, más tranquilidad, más amor✨», escribía en Instagram.

La hija de Lydia Bosch vive un amor idílico junto a Juan Fernández. Ambos se han mudado muy cerca de sus amigos y es habitual que Adrián Roma y Ana Fernández bromeen con ellos en redes sociales llamándose «vecinos», si bien se desconoce si residen en la misma urbanización. Los cuatro disfrutan de una gran amistad y es habitual verles juntos disfrutando de su ocio. Ellos tocan en el grupo de música Marlon.

Andrea y Juan llevan cinco años juntos y es ahora cuando han dado el paso de iniciar la convivencia. Quién sabe si tan solo un mes después de estrenar su nuevo hogar dan la bienvenida a su primer hijo en común. Ella ha mostrado su predisposición también a casarse con él. Lo hizo durante un juego en Instagram de verdadero/falso. A la preguntar de si se casaría, la joven respondió: «Verdadero, pero todo no llega. No tengo prisa en absoluto. Creo que no hay que correr, hay que aprovechar cada etapa sin prisas, cada uno tiene sus tiempos. Los míos son lentos, pero seguros», expresaba.

La hija de Lydia Bosch tuvo una mala noticia que empañó su feliz momento hace unos días. Su padre, Micky Molina, fue detenido por la Guardia Civil en Ibiza, acusado de delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad. Según informó el cuerpo, los hechos tuvieron lugar en la zona de control de la COVID-19. El actor ha acumulado alguna que otra polémica durante los últimos tiempos.