Como cada mes de diciembre, las distintas Casas Reales sorprenden con una tarjeta navideña. A espera de conocer cómo será la de la dinastía Borbón y Ortiz, los monegascos ya han compartido su tradicional christmas, con el que han sorprendido al pueblo.

Alberto y Charléne de Mónaco han aparecido en la cuenta oficial Palais Princier junto a sus hijos y un nuevo miembro del clan para felicitar las próximas Fiestas. Una prueba de su cercanía y compromiso con sus compatriotas y con la que han vuelto a abrir las puertas de palacio como cada final de año.

La divertida felicitación navideña de Alberto y Charléne

Este pasado 7 de diciembre, coincidiendo en España con las vísperas de la Inmaculada Concepción, el príncipe soberano de Mónaco y su mujer han hecho una de las publicaciones más esperadas del año: su posado navideño, que dista mucho del que hicieron el año pasado y que tanto revuelo causó -debido al look informal de Alberto de Mónaco-.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Palais Princier de Monaco (@palaisprincierdemonaco)

Como es habitual en este mensaje de los monegascos, se han limitado a felicitar estas fechas tan señaladas y no han añadido deseos compartidos ni palabras exclusivas del príncipe. «La Familia Principesca tiene el placer de compartir con ustedes su tarjeta de felicitación», reza la nota.

Un año más, el Palacio Grimaldi ha abierto sus puertas como escenario de esta tarjeta navideña. Si en 2024 tomaron la foto en un salón blanco, en esta ocasión han posado en un impresionante y majestuoso aposento azul, que combina con todos adornos del mismo. En cuanto a la decoración, sobresale un clásico abeto XXL con aderezos del mismo tono y una enorme chimenea que aporta calidez a la estampa.

Como no podía ser de otra manera, en este retrato familiar también han participado sus descendientes, los gemelos Jacques y Gabriella, que el próximo 10 de diciembre cumplirán once años y que ya tienen un papel activo dentro de los actos oficiales de esta Casa Real. De hecho, hace solo unos días, los menores estuvieron presentes en el tradicional encendido navideño de Mónaco. Una prueba de su compromiso con el legado familiar y un símbolo de la continuidad de esta dinastía.

Charléne y Alberto de Mónaco en el tradicional encendido navideño. (Foto: Gtres)

Sin embargo, la nota singular de la instantánea la ha puesto la mascota de la familia. Un chihuahua llamado Harley que tiene ocho años y que se ha convertido en la estrella de la casa. Siempre que pueden presumen de él, como ha sucedido en esta ocasión.

Los significativos looks

En esta aparición que acontece la Navidad, los Grimaldi suelen apostar por colores monocromáticos para la estampa. Si el pasado año el tono protagonista era el blanco, para despedir el 2025 ha sido todo lo contrario, al igual que la elección de sus estilismos.

Ha llamado especialmente la atención los looks de padre e hijo, que van vestidos prácticamente iguales -con una chaqueta azul oscura-. Casualidad o no, es sabido que Jacques -al nacer dos minutos antes que su hermana-, será quien ostente el título de su progenitor. Otra prueba con la que demuestran que la saga continúa y que, también, padre e hijo tienen el mismo estilo.