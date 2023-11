Gisela se pronuncia sobre su embarazo y explica la ruptura de Chenoa

Operación Triunfo fue la oportunidad perfecta para Gisela, quien encontró un buen altavoz para dar a conocer su talento y destreza encima de los escenarios. Participó en la primera edición del concurso y desde entonces no ha desaparecido de la industria musical. Su nombre suena con fuerza en los últimos días porque ha anunciado que está esperando su primer hijo, fruto de su historia de amor con José Ángel Ortega. La cantante ha sufrido mucho hasta conseguir quedarse embarazada y ahora ha querido compartir el proceso con su querido público.

Gisela ha reaparecido en Y ahora Sonsoles para explicar cómo se encuentra y los colaboradores no han dejado pasar la oportunidad de preguntarle por Chenoa. Las artistas están unidas por una bonita amistad, así que Gisela maneja información privilegiada sobre la ruptura entre la presentadora y Miguel Sánchez. ¿Qué ha pasado y por qué hay tanta confusión?

Gisela en ‘Y ahora Sonsoles’ / Antena 3

Chenoa y Miguel Sánchez se casaron hace un año y medio. Su boda dio mucho de qué hablar porque la cantante se negó a invitar a todos sus compañeros de Operación Triunfo. Gisela sí estaba entre las asistentes porque siempre han estado muy unidas, pero hubo otros rostros conocidos que se quedaron fuera de esta celebración. El evento generó mucha expectación y cada vez salen a la luz más detalles, como por ejemplo que Miguel Sánchez no estaba de acuerdo con la exclusiva que hizo su expareja.

Gisela opina sobre la separación de Chenoa y Miguel Sánchez

Lo primero que ha dejado claro Gisela es que la separación de Chenoa y Miguel Marcos «no es una ruptura definitiva». Reconoce que ambos llevan vidas muy diferentes porque Miguel se dedica a una profesión que no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo. La periodista Marisa Martín-Blázquez ha explicado que la pareja lleva separada tres meses. Durante todo este tiempo no han convivido bajo el mismo techo, pero sí han estado en contacto porque el matrimonio no ha acabado por ningún motivo extraño.

Chenoa con Miguel Sánchez / GTRES

Gisela asegura que «no hay terceras personas». El colaborador Omar Suárez, autor de esta exclusiva, aseguró que esta era una de las posibilidades que estaban encima de la mesa. Sin embargo, la exconcursante de Operación Triunfo promete que no es cierto. Sus palabras son importantes porque pasa mucho tiempo con Chenoa, de hecho antes de dar su entrevista en Y ahora Sonsoles había estado con ella.

«Este vestido me lo regaló ella ayer que fuimos de compras. Estuvimos desayunando juntas y fuimos a una tienda y ella me lo quiso regalar», explica orgullosa. Y después añade: «Chenoa está bien, está centrada en lo que tiene que estar, que es su proyecto televisivo. Un gran reto para ella que lo va a hacer maravillosamente bien y lógicamente, como es mi amiga, quiero que esté bien».

El embarazo de riesgo de Gisela

Gisela posando embarazada / GTRES

Gisela ha aprovechado su entrevista en el programa de Antena 3 para explicar cómo está siendo su «embarazo de riesgo». Tan sincera como siempre, ha declarado: «Tengo algunas cositas que no son del todo idóneas, pero lo estamos controlando». Por suerte cuenta con el apoyo de su pareja, José Ángel Ortega, quien siempre ha estado al corriente de todo lo que estaba pasando.

«Yo antes no quería ser madre, pero luego me vino el instinto y se convirtió en mi ilusión», empieza diciendo. Cuando quiso dar el paso se dio cuenta de que tenía problemas, de hecho sufrió dos abortos. Eso sí, ha recalcado que José Ángel no se separó de su lado. «Siempre he estado acompañada por él. Cuando nos dijeron que sí que estaba embarazada, nos pusimos a llorar los dos, fue un momento súper emocionante después de todo», le explica a Sonsoles Ónega.