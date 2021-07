‘La vendetta de Gianmarco’. Así ha titulado ‘Viernes Deluxe’ a la entrevista de Gianmarco Onestini. El segundo finalista de ‘Supervivientes 2021’ ha sido el protagonista de la última entrega del citado formato. Durante la distendida conversación con María Patiño y el resto de los colaboradores, el italiano ha dejado clara su postura, y es que no considera a Olga Moreno como la ganadora del ‘reality’. «Simplemente no me ha gustado el hecho de que haya ganado una persona que no se lo merecía», ha dicho nada más empezar. Antes de entrar en detalles sobre lo que opina de la mujer de Antonio David Flores, el ex de Adara Molinero ha contado que cuando se adentró en la aventura de su vida no quería “tener prejuicios” con Moreno, pues la cosa no había terminado bien cuando salió de la casa de ‘Gran Heramno VIP’, donde coincidió con el exguardia civil.

«Para mí un verdadero ganador tiene que ser una persona que no engaña a la gente, al programa, a sus compañeros. Y una persona que todas las pruebas roba, que roba a sus compañeros y que ha mentido siempre, no es ser ganador», ha añadido Gianmarco sobre la actitud de Olga en el concurso. Aunque la cosa no ha quedado ahí, porque el ganador de ‘El tiempo del descuento’ ha confesado que Olga moreno “es súper estratega, si hace algo lo hace solo por un interés. Lo he visto también conmigo y sabiendo que está con Antonio David no es algo que me sorprende. No la he felicitado porque para mí no se lo merecía. Yo he aplaudido, pero no la he felicitado».

Además, Onestini ha aprovechado su visita a los platós de Telecinco para arremeter también contra Rocío Flores, ya que mientras él estaba concursando, la joven ha dado su opinión sobre su paso por el concurso, algo que no ha sentado del todo bien al invitado. “Como persona, para mí ha sido la gran decepción del concurso”, dijo la hija de Rocío Carrasco en ‘El programa del verano’ hace unas semanas. Tras estas palabras, Gianmarco ha expresado que “a mí de lo que diga una persona que en el concurso del año pasado robó y engañó en las pruebas…”.

El italiano no se ha cortado a la hora de arremeter contra la ‘influencer’ después de los últimos acontecimientos. “Sabiendo que viene de parte de una familia como Antonio David y cómo se han portado conmigo, que es una de las peores personas que he conocido aquí en España… Junto a Olga y ella es algo que no me sorprende”, ha dicho sin pelos en la lengua. Por otro lado, Gianmarco ha revelado que «estamos en el mismo hotel y ni nos hemos saludado. Ni se han acercado ni me han mirado a la cara ni nada».