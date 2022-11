Tres países e dos continentes en apenas 9 días. Georgina Rodríguez sigue imparable y por el ritmo se nota. En poco más de una semana, la de Jaca ha viajado de Manchester a Las Vegas para presentar un premio Grammy, rodar su docureality, volar a Madrid e seguir rodando y finalizar la semana regresando a Manchester para reencontrarse con sus hijos. Sin embargo, esta semana podrá ser la última en la ciudad inglesa. Con la salida de Cristiano del club británico, ya nada les ata allí. LOOK ha podido saber de primera mano cuales son los planes inmediatos de la pareja y los cuenta en exclusiva. Y es que según una fuente cercana a la pareja, la visita de Gio a la capital de España tenía más de un propósito. Ronaldo le abría encargado de supervisar la preparación de la casa de Madrid para acogerles en las próximas semanas a la espera de que termine el mundial y se decida su futuro.

Según ha publicado el tabloide ‘The Sun’ el pasado sábado, 26 de noviembre, la extensa colección de coches del jugador ya ha empezado a ser trasladada y ha sido la propia influencer la encargada de organizar las dos mudanzas: la salida de Manchester y el aterrizaje con coches y maletas en Madrid. La novia del crack luso es, sin duda, la persona en la que más confía en estos momentos y a quien encomienda las mayores responsabilidades. Según cuenta una fuente muy cercana de su entorno “Gio y los niños ya no viven en Manchester, o por lo menos, dejarán de vivir en los próximos días. La pareja ha elegido como cuartel general Madrid a la espera de nuevo destino para el jugador”. El que escribe este texto pronto preguntó si este regreso a Madrid podría ser indicativo de la vuelta del jugador al Real Madrid o a causa de un fichaje sorpresa por los “colchoneros”, a lo que contestan: “El futuro profesional de Ronaldo lo saben él y Jorge Mendes. Dudo que la familia o la propria Georgina sepan a ciencia cierta lo que va a pasar. Lo de volver a jugar en España me parece una posibilidad remota”.

El palacete futurista en Portugal aún en obras

La salida abrupta de Cristiano del Manchester United ha cambiado el paso de la familia. Muchos podrán sorprenderse por el hecho de que hayan elegido Madrid como cuartel general a la espera del desenlace profesional final. Sin embargo, la elección no es tan extraña si se analiza con detenimiento. Madrid es la ciudad donde Georgina se siente en casa. El hijo mayor de Cristiano vivió aquí sus primeros años y aún hoy conserva amigos del colegio y de los infantiles del Real Madrid, equipo donde debutó. Además, la casa faraónica que CR7 se está construyendo en la localidad portuguesa de Cascais, muy cerca de Lisboa, solo estará lista en junio de 2023 si no hay retrasos. Madrid cobra protagonismo y acaba por ser el destino más lógico en este momento de impás.

¿ Navidades en Madrid o Dubai?

Con el traslado en los próximos días a Madrid, quedan, no obstante, algunas incógnitas en el aire. ¿Dónde pasarán estas navidades? LOOK ha podido saber que este año Ronaldo ha preferido reducir el número de comensales en nochebuena y que su familia irá a pasar las fiestas a Brasil, a casa de su hermana Katia. Las relaciones familiares no pasan por su mejor momento y el futbolista ha preferido poner tierra de por medio entre su novia y su madre. Madrid tendría entonces todas las papeletas para albergar los días festivos. Sin embargo, tampoco se descarta que puedan pasar esos días en Dubai. Según ha noticiado el programa portugués ‘Manhã CM’ la presencia de Gio en el mundial de Qatar es esperada si Portugal pasa a la siguiente fase de la eliminatoria. Sin embargo, en palabras del comentarista Leo Caeiro, Gio habría preferido alojarse en Dubai y no en Catar. Si tenemos en cuenta de que el jugador ha pasado en el Hotel Armani de Dubai algunas navidades, la posibilidad no es remota. Pero hay una duda que persiste y que dictará todos los movimientos de la pareja en las próximas semanas: ¿A donde se irá a jugar Cristiano Ronaldo? Pronto lo sabremos.