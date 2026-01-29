Francisco y Tana Rivera, el apoyo más firme de Lourdes Montes en su gran noche en SIMOF

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla vivió una tarde cargada de emoción, moda y apoyo familiar con motivo del desfile del décimo aniversario de MiAbril, la firma de moda flamenca creada por Lourdes Montes y Rocío Terry, en el marco de SIMOF. Una cita muy especial para la diseñadora, que celebró diez años de trayectoria rodeada de los suyos y arropada por un público entregado que quiso acompañarla en un momento clave de su carrera profesional.

Entre los asistentes más destacados no podía faltar Francisco Rivera, gran apoyo de Lourdes tanto dentro como fuera de las pasarelas. El torero siguió el desfile desde primera fila junto a dos de los hijos del matrimonio, atentos a cada salida y visiblemente orgullosos del trabajo de su madre. Al finalizar el desfile, protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la tarde al subir a la pasarela para entregar dos ramos de flores a Lourdes Montes y Rocío Terry, un gesto que arrancó sonrisas y aplausos entre los asistentes.

Francisco Rivera en SIMOF. (Foto: Gtres)

Horas antes del desfile, Francisco Rivera era preguntado por las calles de Sevilla por los micrófonos de GTRES, donde no ocultó la emoción y los nervios ante una jornada tan importante. «Todo el trabajo recompensa… muchos nervios», confesaba, dejando claro el orgullo que siente por su mujer y por el camino que ha construido con MiAbril a lo largo de esta década. Unas palabras sencillas, pero cargadas de significado, que reflejan el apoyo incondicional que siempre ha mostrado hacia Lourdes en su faceta como diseñadora.

La familia Rivera-Montes estuvo ampliamente representada en el evento. Tana Rivera, hija mayor de Francisco Rivera y una de las grandes embajadoras de la firma, volvió a demostrar su fidelidad a MiAbril apostando por un look elegante y sobrio con un toque de color, confirmando que es una de las mayores fans del proyecto de Lourdes. Tampoco faltó Sibi Montes, hermana de la diseñadora, que acudió acompañada de su marido y lució un estilismo sofisticado y discreto, muy acorde con la ocasión.

Cayetana Rivera en SIMOF. (Foto: Gtres)

Entre las invitadas destacaron también rostros conocidos como Virginia Troconis, que eligió un conjunto de aire flamenco con guiños contemporáneos, o Ágatha Ruiz de la Prada, que aportó su habitual nota de color y originalidad al evento, mostrándose muy cercana y animada junto a Francisco Rivera durante el desfile.

La colección presentada, titulada 10 primaveras, fue un homenaje a la evolución de la firma y a su consolidación como una de las marcas de referencia en la moda flamenca actual. Diseños pensados para la mujer real, con identidad andaluza, cuidado por el detalle y una clara vocación de continuidad, reflejo del trabajo constante que Lourdes Montes y Rocío Terry han desarrollado durante estos diez años. El desfile no solo celebró una década de moda, sino también un proyecto construido desde la amistad, el esfuerzo y el respaldo de una familia que no quiso perderse un momento tan significativo. Una tarde en la que Lourdes Montes brilló no solo como diseñadora, sino como mujer arropada por los suyos, con Francisco Rivera ejerciendo, una vez más, de su apoyo más firme y orgulloso.