Las fotos más virales los Reyes de España con personajes conocidos

La naturalidad y el saber estar de los Reyes de España es una constante en los diversos actos oficiales a los que acuden, donde siempre hay personas que quieren tomarse una foto junto a ellos. Aunque no siempre se trata de gente anónima. La admiración que despiertan Sus Majestades va más allá de todo tipo de condición social, y muestra de ello lo pudimos ver hace solo unos días con los sorprendentes posados de Don Felipe VI y Doña Letizia junto a rostros tan conocidos de la televisión como los de Belén Esteban y Kiko Hernández, que rápidamente se convirtieron en virales.

Belén Esteban junto al rey Felipe VI

Pero los colaboradores no han sido los únicos en vivir un momento ‘fan’ junto a los Reyes de España. El pasado mes de julio, en el marco del campeonato de Wimbledon celebrado en Reino Unido, el actor Hugh Jackman, conocido por su personaje de Lobezno en la mítica saga de Marvel, le pidió a Don Felipe que se fotografiaran juntos. Y para mostrar el momento a sus seguidores, el australiano subió la imagen posteriormente a sus redes sociales.

El Rey Felipe VI junto a Hugh Jackman / Redes sociales

Más castizo fue el encuentro entre la Reina Letizia y el actor Maxi Iglesias en 2015. El actor dejó prueba del mismo en sus redes sociales con una imagen en blanco y negro sin que trascendiera mucho más sobre aquella situación, hasta hace solo unos días, cuando reconocía públicamente que fue algo muy breve y que se quedó con ganas de charlar con ella. Precisamente, en ese mismo año, Risto Mejide se hacía un curioso selfi con Don Felipe y Doña Letizia que él titulaba más tarde como «Los tres reyes majos».

Maxi Iglesias junto a la Reina Letizia / Gtres

Otra de las imágenes que más se viralizó durante este 2023 fue la que se tomaron las jugadoras de waterpolo del Simalga Real Canoe con la Reina Letizia a través de BeReal, una nueva red social que triunfa entre los más jóvenes. Se produjo en una visita sorpresa de Doña Letizia al club de natación Real Canoe donde se disputaba un partido organizado por la asociación Muévete frente al Cáncer, una causa con la que ella está muy implicada. Cuando el equipo le propuso la foto a la Reina, ella muy simpática contestó: «A mí, haced lo que queráis», prestándose a la misma sin problemas.

De hecho, la Reina Letizia también vivió un momento fan este verano en la presentación del libro de Marta Bustos Góngora llamado Cuando perdí mis ojos marrones. La joven no pudo más que quedarse boquiabierta cuando le dio su libro a Doña Letizia. «Me gustaría que me lo dedicaras, si puedes», le pidió Su Majestad. «Me haría mucha ilusión que me lo dieras dedicado», insistió la esposa de Felipe VI en la conversación ante la confusión de la escritora, que no podía creerse que realmente le estuviera pasando algo así. Finalmente, Marta le entregó a la Reina su ejemplar dedicado llena de ilusión.