Kiko Hernández y su marido, Fran Antón, siguen encadenados y en huelga de hambre en la puerta del local que hace unos meses abrieron y que está ubicado en la azotea del Hotel Melilla Centro. LOOK ha tenido acceso a imágenes exclusivas del matrimonio pasando la noche en plena indigencia y visiblemente afectados. Eso sí, todo apunta -según las imágenes- que no se achantan ante las advertencias de las autoridades o los consejos de sus allegados.

Las imágenes de su vida en la calle

Desde hace varias semanas, el polémico colaborador televisivo y su marido viven una auténtica pesadilla después de que la Policía Local clausurara su bar-terraza impidiéndoles acceder al interior «sin razón aparente», tal y como revelaron los protagonistas. Sin embargo, Hernández y Antón no se rinden y mantienen su postura frente a las autoridades.

Kiko Hernández y Fran Antón, encadenados y en huelga. (Fotos: LOOK)

Tras la decisión de Fran de encadenarse, Kiko se ha sumado a esta causa y ha desvelado que, pese a tener la licencia del local hasta 2036, «el gobierno de Melilla ha vendido el puerto a unos inversores mexicanos», que les quieren echar de allí. «He recibido amenazas muy heavys. Las tengo capturadas. Son muy fuertes, de una persona muy importante de aquí. Son amenazas de muerte. La culpa la tengo yo. Si yo fuera anónimo no pasaría nada. Me darían un tirón de orejas, pero al ser yo… Esta gentuza tiene miedo a perder las elecciones. Amo a mi pareja y a mis hijas, a la mínima que haya peligro de algo, nos vamos de aquí, pero ya. Porque tengo unos WhatsApps que puedo demostrar que me han amenazado. Pone con total impunidad que llama a un musulmán de la frontera a que me raje y que no le pillen. Es una persona del gobierno de esta ciudad. Llevo un mes y medio. Han aprovechado cuando estaba en Madrid para hacerlo», le confesó a Carlota Corredera que, preocupada, le advirtió a su compañero que diera un paso atrás.

Kiko Hernández se ha sumado a la causa de su marido. (Fotos: LOOK)

Tal y como muestran las imágenes exclusivas ofrecidas por este medio, ambos aparecen en plena calle bajo la luz de la noche, con varias capas de ropa -ya que las temperaturas mínimas de Melilla rondan los 14º- y arropados por mantas junto a algunos de sus enseres. Mientras que Hernández aparece impasible y dormido de brazos cruzados, su marido se mantiene despierto por lo que pudiera pasar, vigilante y entre lágrimas.

¿Qué les ha pasado a Kiko Hernández y a Fran Antón?

Hace unos días, el ex tertuliano de Sálvame denunció públicamente que existía una campaña de acoso contra él y su marido tras circular un vídeo que consideran manipulado con IA donde aparecía besándose con un político de Melilla. Unas instantáneas, según Hernández, falsas y que le llevaron a interponer denuncias por injurias y homofobias, entre otros delitos.

Una tensa y mediática situación que se vio intensificada con el cierre de El Cielo de Melilla, que inauguraron hace solo unos meses. «Hemos puesto todo nuestro esfuerzo y cariño en este proyecto, y nos cierran el local sin razón aparente. No puedo más que quedarme aquí hasta que nos den una solución», contó Antón, que ha decidido comenzar una huelga de hambre hasta que se resuelva la situación.