EXCLUSIVA | Alonso Aznar se casará con Renata Collado en México el próximo diciembre

Alonso Aznar, de 36 años, dejará de ser oficialmente uno de los últimos solteros de oro de nuestro país. Tal y como ha podido saber LOOK en exclusiva, el menor de los tres hijos del matrimonio formado por José María Aznar, ex presidente del Gobierno, y Ana Botella, ex alcaldesa de Madrid, contraerá matrimonio con Renata Collado a principios del próximo mes de diciembre en un enlace que se celebrará en Mérida, la capital del estado mexicano de Yucatán, donde se espera que acudan numerosos representantes de la política, la economía y la sociedad española.

La celebración de este matrimonio se producirá después de tres años de relación con su prometida. Fue en 2021 cuando se conoció que Alonso, empresario al frente de la inversora Zala Inversiones FP, mantenía una relación con la fotoperiodista y activista medioambiental mexicana. El compromiso de Renata por la naturaleza la ha llevado a viajar por todo el mundo con su cámara. Sus reportajes han sido publicados en Univisión, uno de los medios de comunicación más influyentes de Latinoamérica, donde también ha trabajado como productora. Renata ha vivido en Australia, Estados Unidos, Namibia y Madrid, donde inició su noviazgo con Alonso Aznar.

Alonso Aznar y Renata Collado, en 2021. (Gtres)

Hace cinco años, la prometida del hijo del ex presidente del Gobierno lanzó Eco-nnect, una plataforma sobre sostenibilidad. A su vez, ha sido escritora de viajes y ha trabajado de modelo para la agencia Paragon en Nueva York, donde, en 2013, se licenció en Humanidades en la universidad The New School. Su hermana, Valentina Collado, es editora de la edición de Vogue en el país azteca. Sus padres son Pablo Collado, financiero, y Mónica de Cima, fotógrafa especializada en la hípica.

Renata, que es una enamorada de los animales y cuyos referentes son la bióloga marina Sylvia Earle y la investigadora y primatóloga Jane Goodall, no sería la única activista medioambiental de la familia Aznar, ya que Alejandro Agag, marido de Ana Aznar, lleva años celebrando la Fórmula E, una competición automovilística respetuosa con el medio ambiente que ha contado con el apoyo, entre otros, de Leonardo DiCaprio.

Su presentación mediática se produjo en junio de 2021 en la boda del financiero Pedro Bravo y Carlota Pérez-Pla, celebrada en Oviedo. Desde el primer momento, Renata ha conectado a la perfección con los amigos de su futuro marido, entre los que se encuentran los hermanos Felipe y Carlos Cortina, hijos del fallecido Carlos Cortina, ex presidente de Repsol, así como Marta Ortega, presidenta de Inditex, y su marido, Carlos Torretta. También forman parte de esta pandilla: Álvaro Falcó e Isabelle Junot, marqueses de Cubas, o Ramón Hermosilla y la chef Karla Covarrubias. Desde entonces, se han dejado ver en numerosas fiestas y encuentros de sociedad tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

El tercero en dar el «sí, quiero»

Con este gran enlace a la mexicana, José María Aznar y Ana Botella habrán casado a sus tres hijos. La primera en pasar por el altar fue la mediana de ellos: Ana Aznar, hoy profesora de Psicología en la John Cabot University de Roma, donde se ha instalado desde hace más de un año procedente de Londres con su marido y sus cuatro hijos. El «sí, quiero», celebrado el 5 de septiembre de 2002 en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), fue bautizado por la prensa como la «boda de la tercera infanta» debido a la gran expectación que suscitó y la larga lista de invitados que no se quisieron perder los fastos de la joven con Alejandro Agag. Acudieron: Tony Blair, Silvio Berlusconi, la cúpula del PP, Julio Iglesias, Isabel Preysler y Miguel Boyer…

El segundo en casarse fue José María Aznar Jr. Lo hizo en 2011 con la empresaria Mónica Abascal en una íntima ceremonia celebrada en la capilla de la Santísima Trinidad de la finca El Campillo, situada en la carretera de El Escorial, a 30 kilómetros de Madrid.Además del entonces líder del Partido Popular, Mariano Rajoy presenciaron el enlace Eduardo Zaplana, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Miguel Arias Cañete, Jaime Mayor Oreja, Luisa Fernanda Rudi, Ana Mato, Josep Piqué, Federico Trillo, Javier Arenas… y muchos famosos más. En sólo unos meses, la familia Aznar Botella volverá a desplegar sus dotes para organizar grandes fastos. Tras la «boda del año» del alcalde de Madrid, llega la «boda del invierno»: la de Alonso Aznar y Renata Collado.