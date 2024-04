Cuenta atrás para la boda del año: José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, se casa con Teresa Urquijo

El próximo sábado seis de abril, José Luis Martínez-Almeida, de 48 años, y su prometida, Teresa Urquijo Moreno, de 27, se darán el “sí, quiero” en una boda que ha sido calificada como “histórica”, ya que es el primer alcalde de la capital en casarse durante el ejercicio de su cargo. La ceremonia religiosa comenzará a las 12 del mediodía en la Iglesia de San Francisco de Borja, ubicada en el número 104 de la calle Serrano, en plena Milla de Oro de la ciudad. El acontecimiento congregará a numerosos rostros de la realeza, la aristocracia y la sociedad española teniendo en cuenta las conexiones del novio, uno de los miembros más activos del Partido Popular, y de la novia, analista financiera, nieta de la princesa Teresa de Borbón-Dos Sicilias y sobrina segunda del Rey emérito.

De hecho, Don Juan Carlos podría viajar desde Abu Dabi, donde ha pasado la Semana Santa en compañía de su hija mayor, la infanta Elena, para asistir a la ceremonia. A lo largo de la semana, LOOK, que fue el medio que informó en exclusiva de la celebración de este matrimonio, desvelará éste y el resto de numerosos detalles de una boda que ha suscitado un gran interés, ya que la capital no vive un acontecimiento similar desde que hace justo veinte años lo hicieran los actuales reyes, Don Felipe y Doña Letizia. Está previsto que los novios se den un baño de multitudes ante los cientos de madrileños que esperan con expectación la llegada del próximo sábado.

José Luis Martínez-Almeida y su prometida, en la Semana Santa de Málaga. / GTRES

Una cobertura especial

La cobertura por parte de OK Diario comenzó la semana pasada con la publicación de tres exclusivas. La primera fue que la hermana mayor del alcalde, Casilda Martínez-Almeida, será la madrina y, por tanto, quien lo acompañe hasta el altar. Podemos añadir que el padrino será Lucas Urquijo Fernández de Araoz, padre de la novia y bisnieto del eminente científico Gregorio Marañón. La elección del templo, que se convertirá en un vergel gracias a la floristería Aquilea, propiedad de la tía de Teresa, Marta Barreiros Cotoner, casada con su tío Gonzalo Urquijo, ha corrido a cargo del político del PP que tenía una gran ilusión por emular a sus padres, los ya desaparecidos Rafael Martínez-Almeida y Ángela de Navasqüés, que contrajeron matrimonio en la misma iglesia en 1966.

Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, en una boda./ GTRES

La segunda exclusiva de LOOK fue la publicación de quién es “wedding planner” detrás de este gran evento. Se trata de Eva Iglesias. La directora de Bodas Colorín Colorado, una de las empresas contratadas por aristócratas y famosos para el día más importante de sus vidas, se ocupará de que todo salga a la perfección. Entre sus clientes, los matrimonios formados por Rodrigo Fontcuberta y Ana Sainz, hija de Carlos Sainz, o Jaime Tassara, hijo de la marquesa de La Puente, y Virginia Trujillo, nieta de Ramfis Trujillo y la ex actriz de Hollywood, Lita Milán. Tras el sacramento, los contrayentes y los invitados se desplazarán a la finca Canto de la Cruz, propiedad de los marqueses de Laserna, abuelos maternos de la novia y ubicada en Colmenar Viejo (Madrid), donde se servirá un almuerzo. Allí, la abuela de Teresa se ha convertido en una de las más notables criadoras de caballos de pura raza árabe en España y el mundo.

La exclusiva de su luna de miel

Luego, llegará la esperada luna de miel. LOOK desveló su tercera exclusiva el pasado miércoles al publicar cuál ha sido el destino elegido por la pareja. El primer edil y su futura esposa disfrutarán de un total de diez días de vacaciones. Almeida y su prometida han querido incluir en su viaje la experiencia de visitar las Islas Maldivas, donde pasarán ocho días. Ubicadas en el océano Índico, son consideradas un paraíso tropical por muchos novios que optan por sus prístinas aguas para reponer fuerzas tras el esfuerzo que supone organizar un evento de tales dimensiones.

Uno de los resorts en Maldivas. / GTRES

Y, más concretamente, una como la suya, donde el protocolo jugará un papel fundamental, ya que, como publicamos hoy de nuevo en exclusiva, asistirán las Infantas Elena y Cristina, aunque es poco probable que también lo hagan el Rey Felipe VI y Letizia. Cuando Lucas Urquijo Fernández de Araoz y Beatriz Moreno de Borbón, los padres de Teresa Urquijo Moreno, se casaron en 1995, asistieron la Reina Sofía, el entonces príncipe de Asturias y las infantas.

Almeida, uno más en la familia del Rey

Con esta boda, el alcalde de Madrid se convertirá en familiar del Rey, una conexión con la realeza que ya tuvo su abuelo paterno, Pablo Martínez-Almeida, un destacado monárquico durante el franquismo, que pertenecía al Consejo Privado de Don Juan, abuelo de Felipe VI. Pero la aventura de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo no terminará en Maldivas. El matrimonio viajará a Bután, un lugar que hasta hace poco era uno de los secretos mejor guardados del Himalaya. De hecho, este país, que limita al norte con China y al sur con India, estuvo cerrado al mundo hasta hace tres décadas. No fue hasta 1999 cuando llegó la televisión e internet. Es uno de los países más caros del mundo, ya que la tasa de su visado asciende a más de cien euros por persona y día. Una razón que podría influir en la elección de pasar tan solo dos días allí.

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida, en el Palacio Real. / GTRES

Como hemos dicho, a lo largo de esta semana, OK Diario, a través de LOOK, publicará una serie de artículos con los que desgranaremos todos los detalles inéditos del “sí, quiero” más esperado de la temporada. ¿Hasta cuándo trabajará el alcalde? ¿Asistirán los Reyes Felipe y Letizia? ¿Por qué Teresa Urquijo, la prometida de Almeida, se ha convertido en la reina de la reverencia? Si siguen atentos a nuestra sección, llegarán a la conclusión de que no es exagerado que la de Almeida y Urquijo haya sido bautizada como “la boda del año”. Empieza la cuenta atrás.