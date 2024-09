Eva Isanta ha asistido a la presentación de teatros 2024/2025 en el Teatro de La Latina (Madrid). La actriz, que forma parte del elenco de la mítica serie La que se avecina, se ha pronunciado sobre la ficción. «¿El fin? No, no, no tengo esa información. No sabemos si habrá más temporadas. En principio se habló de que era la última, pero los milagros existen», ha insistido. De esta manera, los fans pueden seguir fantaseando con la continuación de la ficción que ha marcado a toda una generación.

El estado de salud de José Luis Gil

Por otro lado, la intérprete también se ha pronunciado acerca del estado de salud de uno de sus compañeros, José Luis Gil. «He ido a ver a José Luis alguna vez, pero no te puedo dar noticias porque es su familia la que está con él y la que va publicando cómo está, los avances y demás. Fundamentalmente es su hija la que revela cómo se encuentra», ha indicado.

Eva Isanta posando en un ‘photocall’. (Foto: Gtres)

¿Qué le pasó a José Luis Gil?

José Luis Gil lleva alejado del foco mediático más de dos años. En noviembre de 2021, el mítico actor sufrió un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo del que, a día de hoy, se sigue recuperando. Por este motivo su vida dio un giro de 180 grados y continúa inmerso en su recuperación. Para proteger su intimidad la familia tomó la decisión de blindarlo y son pocos los detalles que se conocen acerca de su evolución.

José Luis Gil durante una obra de teatro. (Foto: Gtres)

Últimas novedades sobre el actor

Irene Gil, hija del actor, ha vuelto a pronunciarse sobre la salud de su padre. Lo ha hecho a través de un post publicado en su perfil de Instagram. Plataforma digital a la que ha recurrido, una vez más, para evitar cualquier tipo de rumor sobre la evolución del intérprete. «Aquí seguimos, poniéndole una sonrisa al verano. Y mira que cuesta a veces…», ha dicho en un primer momento.

«Os pido que, por favor, no difundáis bulos. Es muy desagradable que te estén dando el pésame a todas horas porque personas sin escrúpulos, que imagino que buscan seguidores o notoriedad, lanzan noticias falsas sin importarles el dolor que causan a sus amigos y familiares», ha añadido.

José Luis Gil en un photocall. (Foto: Gtres)

Acto seguido ha revelado que Gil se encuentra bien. «Está tranquilo en casa, súper bien atendido por mi madre que, además, tiene refuerzos. Sus hijos, sus sobrinas, sus nietos, amigos fieles que son un tesoro… Vamos a verlo e intentamos que esté lo más feliz posible», ha explicado.

Irene Gil también ha querido aprovechar la ocasión para agradecer el cariño que reciben diariamente. «Os agradecemos hasta el infinito y más allá vuestro cariño y vuestra preocupación. Siempre que ha sucedido algo importante lo hemos compartido, así que relax porque ñpptodo sigue igual. Felicidad y salud para todos», ha sentenciado. Además, ha añadido una imagen de José Luis Gil en la que aparece sonriente luciendo una gorra mientras está en la calle.