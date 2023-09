Eugenia Martínez de Irujo y su plan B para Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Ha sido un año cargado de emociones para Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Cuando todo el mundo pensaba que nunca llegarían a pasar por el altar, ellos mismos sorprendían luchando contra viento y marea por un amor calificado como ‘gafado’. Después de pronunciar el ‘sí, quiero’, se encuentran viviendo una de las mejores etapas de su vida. Luna de miel, mucho amor, las primeras veces y una mirada hacia la maternidad. Pero, ¿y si un día todo se trunca (como ya sucedió)? Eugenia Martínez de Irujo tiene la respuesta, el plan B de la pareja más buscada del año.

Tamara Falcó e Iñigo Onieva el día de su preboda / Gtres

La duquesa de Montoro ha reaparecido en la presentación de Por fin solos, hasta donde ha acudido para apoyar a sus amigos en este nuevo proyecto. Con una sonrisa y total amabilidad, como acostumbra, no ha dudado en atender a las cámaras de Gtres, confesando estar algo cansada estas últimas semanas. Además, ha querido romper una lanza a favor de la marquesa de Griñón, que ha vuelto a ser protagonista de la actualidad tras retomar sus planes de convertirse en mamá junto al empresario. Después de sus polémicas declaraciones hace unos meses, Eugenia ha querido tener unas bonitas palabras hacia la pareja y el proyecto de familia que tienen juntos: «Ojalá. Me alegraría muchísimo por los dos, porque además va a ser una madraza impresionante».

Eugenia Martínez de Irujo en la presentación de ‘Por fin solos’ / Gtres

Lo cierto es que, pese a estar atravesando un momento muy bonito como pareja, su camino no ha sido nada fácil. Tamara Falcó ha tenido que hacer frente a una infidelidad, a su posterior ruptura y, finalmente, a la reconquista. Y, mientras todo el mundo esperaba la nueva caída de su relación, ella se empeñó en luchar por su historia de amor. Pese a las complicaciones, Eugenia Martínez de Irujo augura un buen futuro para la mediática pareja: «Yo creo que les va a ir muy bien. Y si no no pasa nada, no es un drama». Pero, si todo se tuerce, el amor se acaba, no se entienden o el cuento de hadas no tiene final feliz, la duquesa de Montoro ya ha pensado en el plan B de Falcó y Onieva: «Si no te va bien, te separas, tienes mucha vida por delante y ya está».

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo en un evento en Madrid / Gtres

Según sus declaraciones, estamos en una época donde separarse ya no está mal visto. En ocasiones, el amor se acaba y en otras, el amor no es suficiente. Y para ser infeliz, mejor poner punto final. Un proceso -en ocasiones complicado- que ella misma vivió en su propia piel, y del que habla desde la experiencia. Eugenia se separó de Francisco Rivera en 2002, anunciando su decisión a través de un comunicado en el que subrayaban que les había sido imposible salvar sus diferencias, pese a la bonita familia que habían conseguido crear: «Queremos manifestar que es nuestro deseo evitar especulaciones y solicitar a todos los medios informativos el mayor respeto posible, como el obtenido hasta ahora, a nuestra privacidad». Ahora, la hija de la duquesa de Alba puede dar un consejo que, para ella, fue una de las decisiones más acertadas.