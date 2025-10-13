Eugenia Martínez de Irujo ha vuelto a demostrar que, más allá de su elegancia y su apellido histórico, posee una personalidad tan cercana como espontánea. La duquesa de Montoro ha conquistado de nuevo a sus seguidores en redes sociales con un vídeo que destila humor, complicidad y ese espíritu juguetón que la caracteriza. En la publicación, compartida en su perfil de Instagram, se puede ver a Eugenia subida a un auto de choque junto a su marido, el productor musical Narcís Rebollo, en plena «batalla» contra una pareja de amigos. Entre risas, choques y gritos de emoción, la aristócrata demuestra su lado más competitivo y divertido. «Poco más que añadir…», ha escrito junto al vídeo, dejando claro que no hacía falta explicación: la escena hablaba por sí sola.

El breve clip, grabado durante una jornada de ocio, ha acumulado cientos de comentarios y miles de reproducciones en pocas horas. No es solo una imagen divertida, sino también una muestra del momento vital que atraviesa Eugenia: relajado, pleno y con una energía contagiosa. A sus 55 años, la duquesa vive una etapa de serenidad en la que combina a la perfección la calma con la diversión. Y es que si algo caracteriza a la hija menor de la recordada Cayetana Fitz-James Stuart es su capacidad para reírse de la vida sin perder un ápice de estilo.

El vídeo llega pocos días después de su escapada a Ibiza, donde Eugenia disfrutó de un fin de semana de desconexión total. Allí, compartió varias imágenes en las que se la veía rodeada de paz, sol y buena compañía, especialmente la de su inseparable perro, Pepe. En una de las fotografías más comentadas, aparece tumbada en una hamaca, enfundada en un jersey verde neón y un pareo fucsia, mientras su fiel compañero posa junto a ella, vigilante y atento. La escena, que combina color, ternura y serenidad, refleja perfectamente el equilibrio entre vitalidad y calma que define a la duquesa.

Fiel amante de los animales, Eugenia no duda en mostrar esa parte de su vida doméstica que tanto la humaniza y que, a menudo, pasa desapercibida entre sus apariciones públicas y compromisos sociales. «Enamorada de mi Pepe», escribió hace unos días en sus redes sociales, reafirmando su devoción por su «familia peluda», que no se limita únicamente a perros y gatos, sino que se extiende incluso a algunos animales de granja que forman parte de su día a día. Esta pasión por los animales es un rasgo que heredó de su madre, quien siempre transmitió a sus hijos el amor por la naturaleza y por todas las criaturas que la habitan. Para Eugenia, cuidar de sus animales va mucho más allá de un simple pasatiempo; es parte de su rutina diaria y de su forma de disfrutar de la compañía de quienes considera su familia.

Hace apenas unas semanas vimos a Eugenia y Narcís Rebollo juntos en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, y ahora la pareja vuelve a aparecer disfrutando de momentos más cotidianos. Entre risas compartidas en un auto de choque, paseos con Pepe y planes familiares, Eugenia parece vivir una etapa tranquila y llena de pequeños placeres. Su relación con el presidente de Universal Music España se mantiene sólida y basada en la complicidad: él aporta calma y practicidad, ella suma espontaneidad y sentido del humor. Juntos se permiten disfrutar de la vida de manera sencilla, desde una escapada a Ibiza hasta competencias improvisadas en una atracción de feria.