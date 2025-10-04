El homenaje de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan a la duquesa de Alba, en el día de su boda

Este sábado, 4 de octubre, ha comenzado un nuevo capítulo en la vida de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. La pareja se ha dado el «sí, quiero» en una emotiva ceremonia que ha tenido lugar en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla. Hasta allí, combatiendo con las altas temperaturas de la capital hispalense, se han trasladado más de 300 invitados, los cuales no han querido perderse cómo el duque de Arjona volvía a convertirse en un hombre casado.

Sin embargo, aunque han sido pocas las ausencias que han destacado, sin duda hay una figura que el novio ha echado mucho de menos en esta especial jornada: la de su madre, la duquesa de Alba, que falleció el 20 de noviembre de 2014 a los 88 años. No obstante, ha hecho todo lo posible para sentirla cerca y, más allá de escoger la iglesia mencionada por reposar allí las cenizas de la recordada aristócrata (así como por la gran devoción que sentía esta hacia dicha hermandad), los recién casados también han querido rendirle un emotivo homenaje que no ha pasado desapercibido.

Cayetano Martínez de Irujo y su madre, la duques de Alba en Sevilla. (Foto: Gtres)

SEVILLA

Ha sido sobre las 13:40 horas del mediodía cuando el novio ha hecho su entrada al templo religioso mencionado, agarrado del brazo de su hija Amina, quien ha ejercido de madrina. Más tarde lo ha hecho Bárbara acompañada por su padre, Javier Mirjan y, aunque una vez empezada la misa matrimonial las cámaras no han podido acceder al interior, varios medios han captado el momento en el que los novios se han reencontrado en el altar, una escena especialmente emotiva.

Bárbara Mirjan en el día de su boda con Cayetano Martínez de Irujo. (Foto: Gtres)

A pesar de que la prensa no ha podido ser testigo del enlace, ha sido imposible que no trasciendan detalles. De hecho, se ha podido saber que, de la mano del sacerdote, los recién casados han rendido un sentido homenaje a Cayetana de Alba. Y es que Bárbara ha entregado a la que hubiera sido su suegra su ramo de novia a modo de ofrenda. Un gesto que muchos ya intuían que podía pasar y que ha quedado desvelado cuando Mirjan ha salido de la iglesia sin el ramo nupcial entre sus manos.

Cayetano Martinez de Sevilla y Bárbara Mirjan en el día de su boda. (Foto: Gtres)

Cayetano Martínez de Irujo siempre estuvo muy unido a su madre, y su fallecimiento fue uno de los golpes más duros de su vida. De hecho, así lo ha contado él mismo en diferentes ocasiones. Durante todos estos años, la ausencia de su progenitora no ha dejado de dolerle, algo que ha reflejado en cada sentido homenaje que ha organizado en su honor en fechas especiales. Y, como no podía ser de otra manera, el día de su boda no iba a ser menos. Además, el hecho de que Bárbara haya aceptado entregar el ramo a la duquesa de Alba ha puesto de manifiesto el respeto y el apoyo que siente hacia su esposo y todo su pasado familiar.