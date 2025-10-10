El estreno del avión de Leonor y un debut para Sofía: así será el 12 de octubre

Los Reyes y sus hijas volverán a presidir juntos el desfile militar del Día de la Hispanidad. Será la primera vez que estén tanto don Felipe y doña Letizia como la princesa Leonor y la infanta Sofía desde el 2020. En los últimos años, los estudios de la heredera y su hermana no les han permitido coincidir en esta cita. Sofía ha sido la gran ausente los dos últimos años, mientras que Leonor lo fue los anteriores.

Sin embargo, en esta ocasión volveremos a ver a la Familia Real al completo en la tribuna. La princesa se encuentra centrada en su formación en el Ejército del Aire y del Espacio en San Javier, mientras que Sofía lleva ya varias semanas en Lisboa, donde ha empezado sus estudios universitarios en el Forward College de la capital.

La princesa Leonor y la infanta Sofía juntas. (Foto: Gtres)

A pesar de la cercanía de ambas con Madrid, debido a sus respectivas formaciones, ambas llevan tiempo sin verse y, mucho menos, sin participar en un acto conjunto. Este 12 de octubre va a suponer su reencuentro a nivel oficial. Además, va a ser un compromiso muy especial para la infanta, porque va a ser la primera vez que participe en la recepción posterior al desfile militar.

Tal como ha trascendido, este año el desfile militar se va a llevar a cabo desde la Plaza de Cuzco hasta la Plaza de Colón por el Paseo de la Castellana. Los actos van a comenzar sobre las 11:00 de la mañana y van a participar todas las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Nacional y unidades invitadas de países hispanoamericanos. Habrá honores a la bandera y homenaje a los caídos, con exhibiciones aéreas y paracaidistas.

Un esperado estreno

Una de las novedades más importantes del desfile de este año es que el avión de entrenamiento Pilatus PC-21, en el que está aprendiendo a volar la princesa Leonor, va a participar en los actos del Día de la Hispanidad. Esta aeronave va a sobrevolar la capital por primera vez.

La princesa Leonor a los mandos del Pilatus PC-21 en San Javier. (Foto: Gtres)

No veremos a la princesa de Asturias a los mandos del avión, sino que será un grupo de instructores de vuelo los responsables de hacer las maniobras. Se ha elegido a pilotos con mucha experiencia en este tipo de vuelos y serán los encargados de cerrar el desfile con los humos de color que simulan la bandera nacional.

Aunque todavía no hemos visto a Leonor volando en este avión, el Rey Felipe VI desveló hace unos días que ya había empezado a entrenar en la parte delantera de la aeronave. Lo comentó en una conversación con el rey Felipe de Bélgica en un viaje de los Reyes a Bruselas.

Sofía, por primera vez en la recepción

El rey Felipe con la infanta Sofía en el desfile. (Foto: Gtres)

Aunque ya la hemos visto en más ocasiones en el Palacio Real en almuerzos, va a ser la primera vez que la infanta Sofía participe en la recepción posterior al Día de la Hispanidad. Una cita en la que Leonor lleva participando varios años. El motivo por el que se ha decidido que la hija menor de los Reyes esté no es otro que ya ha alcanzado la mayoría de edad y aunque todavía está estudiando, se espera que su presencia en actos oficiales vaya in crescendo. Es más, ya ha participado en su primer compromiso en solitario.