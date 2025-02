Esto es lo que piensa Antonio Banderas sobre su yerno: "Le conozco desde que tenía tres años"

Fue el pasado mes de agosto cuando Stella del Carmen Banderas, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, anunció su boda con Alex Gruszynski a través de su perfil oficial de Instagram. «¡Podré pasar todo el tiempo con mi persona favorita en la tierra para siempre!», escribía junto a una fotografía en la que aparecía luciendo un anillo de compromiso en su mano. Como era de esperar, el post no tardó en registrar multitud de comentarios de enhorabuena, entre los que destacaba el de la intérprete de Lolita, la cual se mostró muy ilusionada con la noticia. Sin embargo, no hubo rastro de ningún mensaje del padre de la novia, quien parecía querer vivir el enlace desde la más estricta intimidad. Hasta ahora, que en una reciente entrevista en el programa presentado por Pablo Motos en Atresmedia ha hablado como nunca sobre su yerno y el inminente cambio de estado civil de su hija.

«Entre el vértigo y la ilusión, gana la ilusión. Porque además me gusta mucho con quién se va a casar», comenzaba a decir. El actor señalaba que conocía a Álex desde que era pequeño, ya que había estudiado con Stella desde infantil. «Es muy gracioso porque es un niño que venía a jugar a casa. […] Se conocen de toda la vida. Yo lo he visto en mi casa con tres y cuatro años. Y lo conozco», explicaba. Le definía como un chico «guapo y listo», pero sin embargo, lo que más destacaba era que quería mucho a su hija. «Yo lo único que quiero para mi hija es que la quieran. Todo lo demás no me importa. Y eso es lo que me satisface, que va a crear una vida con un hombre que la quiere. Es estupendo», sentenciaba.

Sobre los planes que tiene en mente la pareja, una vez se den el «sí, quiero», Antonio no ha querido pronunciarse en exceso, aunque no descarta la posibilidad de que se conviertan en padres primerizos: «Lo mismo me hacen abuelo dentro de nada, oye», aseguraba entre risas en El Hormiguero.

Por ahora, se desconoce la fecha y el lugar donde tendrá lugar el acontecimiento que espera con gran ilusión la familia Bandera-Griffith, aunque después de dar la noticia, Stella del Carmen ha sido vista junto a su progenitora dando un tranquilo paseo y realizando algunas compras de preparativos para el gran día, tal y como publicó la revista ¡Hola!