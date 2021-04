Esther Doña está resurgiendo después de un año 2020 agridulce en el que tuvo que decir adiós a los dos hombres de su vida, su marido Carlos Falcó, y su padre, y en el que dio el salto a la televisión, estrenándose como colaboradora. Un trabajo que le abrió las puertas al mundo de la comunicación en el que se siente tan feliz y al que quiere seguir ligada. De hecho, ha contratado a una experta en la materia, para convertirse en una especialista del lifestyle y la salud, orientado a otras mujeres.

Un año después de enviudar -el marqués de Griñón falleció el 20 de marzo de 2020-, Esther se está reinventando. Trabaja, disfruta de su soledad pero también comparte su tiempo libre con amigos, esos que no le han soltado la mano desde hace doce meses. Y aunque ha confesado que no tiene ganas de enamorarse, sí que dejaba claro en la revista ‘¡Hola!’ coincidiendo con el primer aniversario de la muerte de su marido, que no está cerrada al amor.

«No estoy preparada para enamorarme. Se lo dejo al destino, a Cupido o a quien sea. Si en algún momento ocurriera, yo sería la primera sorprendida», decía entonces. Y parece ser que así ha sido. Según la publicación antes mencionada, la malagueña se ha reencontrado con un viejo amigo con quien se ha dejado ver en varias ocasiones días atrás almorzando, de compras y en la presentación de un nuevo vehículo.

Una jornada que ella misma compartió con sus seguidores en su perfil de Instagram, donde aparece en una fotografía junto a este acompañante que la coge de la cintura. «Ayer lo pasé genial en la presentación del nuevo híbrido McLaren en Madrid. Y fue toda una experiencia conocerlo a través de la gran afición por los coches de alta gama de mi querido amigo Juan Garcés»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Esther Doña (@estherdona_oficial)

La imagen no ha pasado desapercibida para sus seguidores que, de inmediato, expresaron su felicidad por verla tan bien acompañada. «Linda pareja», escribe uno de sus seguidores. «Se te ve radiante y me alegro mucho», «Buena pareja», dice otro. Mensajes a los que Esther ha reaccionado dando a «me gusta».

Según ‘¡Hola!’ Esther y Juan son solo amigos, se conocen desde hace más de quince años y, recientemente se han encontrado y han retomado su amistad. Garcés es un ejecutivo de éxito, está divorciado y tiene dos hijos que ya son mayores de edad.

Solo dos días después de este encuentro entre coches de alta gama, y según ‘La Razón’, Esther y Juan volvían a dejarse ver, en esta ocasión por la Milla de Oro de la capital donde estuvieron de compras y reponiendo fuerzas almorzando en ‘El Babero’, el restaurante propiedad de Cuchy Pérez, hija de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Allí se reunieron con otra pareja de amigos con los que disfrutaron de un almuerzo durante el que la complicidad entre la marquesa viuda de Griñón y Juan Garcés, fue más que evidente.