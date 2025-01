«Hoy, 21 de diciembre, es mi último día haciendo Informativos aquí en Telecinco». Con estas palabras se despedía Pedro Piqueras de su audiencia hace poco más de un año y aunque confiesa que está encantado con su nueva vida como jubilado, desvela que echa de menos el plató: «Echo de menos el trabajo claro, los compañeros, creo que es un trabajo maravilloso. Pero eso no quiere decir que hay otras cosas en la vida que a mí me apetecía hacer y que no las había hecho. Es otra vida, es una vida normal. Yo sigo haciendo cosas pero escribir, conferencias… pero tengo mi horario, salgo a la hora que quiero».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Informativos Telecinco (@informativostele5)

Tras casi 20 años presentando Informativos Telecinco, tocaba descansar y disfrutar de la vida fuera de la televisión. «He viajado más que nunca porque antes no podía con eso de salir a las diez de la noche todos los días y entrar por la mañana. La verdad es que ha sido un trabajo como un sacerdocio. Ahora veía que había muchas cosas que había que hacer, y estoy procurando hacerlas y la verdad es que estoy feliz», explicaba el veterano periodista. Sus compañeros, a los que pasa a ver de vez en cuando, le despidieron entre vítores en el que fue su último día de trabajo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elkioscorosa (@elkioscorosa)

«Nos vemos. Voy por la tele alguna vez, una vez cada mes o mes y medio suelo ir los veo, los saludo, me siento muy a gusto allí. Muy a gusto». Piqueras tiene claro que hay que dejar paso a las nuevas generaciones: «Hay veces que una persona debe pensar que los años pasan. Es necesario que otra gente más joven te renueve. Cuando uno es consciente de eso, lo mejor que puede hacer es hacerlo bien y tomarse un tiempo para hacerlo».

Su primer plan como jubilado

Pedro Piqueras ha desvelado cuál fue el primer plan de su nueva vida: «Me fui a Albarracín, a Teruel, que estaba precioso. La verdad es que para mí fue una salida muy bonita, tenía muchas ganas de ir pero nunca encuentras el momento. Luego me fui a Argentina y Chile, o sea que lo que he hecho ha sido viajar. Cosas que no había hecho antes y me apetecía mucho».

Desde aquel 21 de diciembre, ha vuelto a pisar el plató una única vez en ‘La DANA del siglo’, un espacio de Telecinco que informaba sobre la catástrofe. «Me llamaron porque yo pasé mucho tiempo en esa zona de Valencia, y me insistieron para ir. Al principio no me veía pero luego lo pasé muy bien. Me senté ahí al lado de Franganillo y con otros y la verdad es que muy bien. Pero creo que mi sitio está en otro lugar, creo que es buena la renovación y que lo están haciendo muy bien».

Carlos Franganillo. (Foto: Gtres)

Piqueras ha elogiado el trabajo de su sucesor, Carlos Franganillo: «Lo veo estupendo. Para mí era una persona que pensaba que podía ser muy buena para sucederme. Es un caballero en todos los sentidos y es un tipo que busca el equilibrio y la verdad. No está en una trinchera, eso que se lleva tanto ahora. Da una información contando las cosas que pasan, y personalmente es un tipo estupendo».