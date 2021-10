La especial felicitación de Rocío Flores a Olga Moreno: «Hoy y siempre»

Olga Moreno sopla 46 velas. La mujer de Antonio David Flores celebra su 46 cumpleaños este primer domingo de octubre. Rocío Flores ha querido tener un detalle con la mujer de su padre y uno de “los pilares fundamentales” de su vida a través de las redes sociales donde reúnes ya casi el millón de seguidores. «Muchas felicidades. Gracias por estar siempre. Te quiero con locura Oa -como la llama cariñosamente-«, ha escrito la nieta de Rocío Jurado.

Estas palabras han ido acompañadas de una instantánea con mucho significado, pues corresponde al día en el que Moreno se proclamó ganadora del reality más extremo de la televisión. Después de su paso por el concurso, Olga Moreno tan solo reapareció televisivamente para conceder una entrevista en el especial Ahora, Olga. Una vez realizó esa intervención para aclarar ciertas declaraciones que dijo Rocío Carrasco en su documental, la empresaria recupero su rutina en Málaga, donde reside con Antonio David Flores y su hija.

La joven ha querido también compartir una fotografía en la que aparecen ambas dándose un caluroso abrazo, demostrando una vez más la complicidad que tienen.

El agradecimiento de Olga Moreno en su cumpleaños

Olga Moreno ha querido compartir un vídeo cargado de sentimiento a través de las redes sociales. Un clip en el que su entorno más cercano le ha mandado un bonito mensaje en esta fecha tan señalada. «Gracias, gracias, gracias. Me dirijo a todos y cada uno de vosotros. No puedo estar más feliz y agradecida por todas las muestras de cariño recibidas en este día tan sumamente especial para mi. Era consciente de que tenia muchísima gente que me quiere y aprecia y siempre estarán conmigo porque jamás he sido una persona conflictiva y nunca he tenido problemas con nadie. Mi forma de ser y ver la vida, se lo debo, principalmente a mis padres, que siempre nos hicieron crecer sin rencor ni resentimientos y valorando lo que la vida nos ofrecía día a día», ha escrito la ganadora de Supervivientes 2021.

Además, ha hecho hincapié en que con «mucho amor y respeto» la unión que tienen ella y sus hermanos, hace «la fuerza». «Hoy lloro, pero de la inmensa alegría y gratitud que siento por todos vosotros. Me siento muy muy afortunada de teneros en mi vida de una manera u otra. Nunca tendré la suficiente vida, para poder agradeceros todo lo que habéis hecho por mi familia y seguís haciendo, porque así nos lo estáis demostrando.

Gracias, gracias, gracias infinitas de todo corazón. Os Amo», ha terminado diciendo acompañando a este texto con una serie de emoticonos de corazones azules, guiño a la Marea Azul -seguidores de su marido-.