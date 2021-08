No hace ni una semana que Olga Moreno anunciaba su retorno al trabajo y ya ha tenido que lamentar un imprevisto. La empresaria volvía a coger las riendas de su boutique de moda, ‘Olé y Amén’ tras unas merecidas semanas de descanso de las que disfrutó después de su meritoria victoria en ‘Supervivientes 2021’. Pero su vuelta no ha sido ni mucho menos relajada por culpa de una serie de detractores que se ha empeñado en incomodarla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Olga Moreno Olé & Amén (@oleyamenbyolgamoreno)

Su tienda, con sede en Málaga, está sufriendo una serie de reseñas negativas en la red. Sus críticos buscan penalizar en Google el negocio de la mujer de Antonio David Flores. Lo hacen con comentarios que tratan de desprestigiarlo: «La ropa no era nada del otro mundo, además cara (es muy pesetera). Traía piojos y nada más ponérmela me hizo un efecto rarísimo. Empecé a apoyar y normalizar la violencia de género, el machismo y la alineación parental», dice uno de ellos con muchísima sorna.

«Sus dueños, unos aprovechados. Hay mucha más oferta, yo no iría a esa tienda» o «La dependienta me agredió y me dijo que si no me iba llamaría a su marido, el cual tiene varias denuncias por maltrato», dicen otros usuarios.

Los fucsias se están organizando para bajar la puntuación de google reseñas de Olé & Amén de Olga. Ayudarme a denunciar a todas las reseñas que no cumplen con los requisitos de google ya que “debes haber ido a la tienda para puntuar”Esto es de juzgado!#AzulFamiliaFloresMoreno pic.twitter.com/ztrvFmhkhL — Emperador Azul (@EmperadorVerde) August 14, 2021

Los fans de la ‘marea azul’, como se conoce al grupo de gente que ha apoyado a Olga Moreno durante su aventura en ‘Supervivientes’, se ha percatado de este inconveniente y señala a los culpables: los defensores de Rocío Carrasco. «Los fucsias (mote derivado del icónico traje de la hija de Rocío Jurado) se están organizando para bajar la puntuación de Google Reseñas de ‘Olé y Amén’ de Olga Moreno…» y dan la pauta para combatirlo.

Para denunciar es entrar con tu cuenta de google y entrar a Olé & amén de Olga. 👉👉seleccionar las reseñas que incumplen los términos de google y denunciar! La empresa también debe hacer lo mismo y google las elimina. Ejemplo 👉👉 Gracias 🙏 pic.twitter.com/npU1aA4fsR — Emperador Azul (@EmperadorVerde) August 14, 2021

«Para denunciar es entrar con tu cuenta de Google y entrar a Olé & amén de Olga, seleccionar las reseñas que incumplen los términos de Google y denunciar! La empresa también debe hacer lo mismo y Google las elimina. Gracias», apuntan.

Por el momento, ni Olga Moreno ni Rocío Flores ni Antonio David se han echo de esta polémica. Pero hay que recordar que la hija del ex Guardia Civil sí que recibió amenazas y comentarios muy hirientes en sus redes sociales durante la emisión del documental de su madre.