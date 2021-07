Olga Moreno explica por qué no se lleva bien con Fidel Albiac

«Nunca lo haría y tengo mis motivos». Con esta contundencia respondió Olga Moreno a la pregunta de si se levantaría a saludar a Fidel Albiac. El especial ‘Ahora, Olga’ de Telecinco sirvió para que la flamante ganadora de ‘Supervivientes 2021’ diese su versión sobre algunos de los episodios más polémicos en los que se ha visto envuelta durante su concurso. Algo abrumada a veces por la magnitud de los acontecimientos, trató de contestar con su verdad a todo lo que se le planteaba.

Uno de los asuntos más escabrosos y que más tiempo de debate ocupó fue el episodio de hospitalización que sufrió David Flores, cuando ingresó con un cuadro de pulmonía. Rocío Carrasco contó en su docuserie que viajó desde Madrid hasta la capital de la Costa del Sol para estar junto a su hijo y que cuando llegó, éste se dirigió a su padre para recriminarle «¿Ves como mi madre sí venía? Que me habíais dicho todo que mi madre no iba a venir». Fue ahí cuando explotó la madre, con el orgullo herido: «Se me saltaron las lágrimas y me dieron ganas de romperle al cabeza a alguien. Eso no se hace aunque su madre fuera la tía más perra y más hija de puta del universo. Yo no lo he hecho con su padre». Y no solo eso sino que contó que Olga saludó de manera muy efusiva a Fidel Albiac.

Como era de esperar, la versión de Olga Moreno es bien diferente a la de Rocío. La andaluza ha explicado este asunto en ‘Ahora, Olga’. Cuenta que su madre llegó cinco días después del ingreso clínico, a la 01:00 de la madrugada y que en ningún caso se levantó a saludar enérgicamente al marido de Carrasco porque «tengo motivos para no hacerlo». No obstante, no quiso explicar con detalle cuáles eran esos motivos.

La mujer de Antonio David Flores envió un recado a Fidel Albiac, culpándolo sin mencionarle de la nula relación existente entre todas las partes, exculpando a su esposo: «Que no miren a mi marido en todo esto y que miren a las personas que ella -Rocío Carrasco- tiene más cerca y que la ayuden».

Olga Moreno también dejó claro que ha intentado un acercamiento con Rocío en alguna ocasión, pero que ha sido imposible: «Intenté hablar con ella. Salgo a la terraza a hablar con ella y le digo: ‘No veo normal que no vayan a una playa. Necesitan ir con su madre a una playa, a un cine… Una serie de cosas que no eran así. Necesitan tiempo con su madre, que estén con su madre. Después de eso no he vuelto a ver a Rocío». Desde entonces no volvió a verla y cuenta que apenas la ha visto dos veces desde que es mujer de Antonio David Flores y siempre en el hospital.

Además, zanjó con rotundidad y seguridad, afirmando que «Tengo la conciencia muy tranquila. Lo único que he hecho es querer a esos niños. Me hubiese encantado que esa madre hubiese estado siempre ahí. Si necesita mi ayuda con los niños, aquí me tiene». Ahora la pelota está en el tejado de Rocío Carrasco.