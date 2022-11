La tensa reacción de Laura Escanes tras su polémico beso con Álvaro de Luna: “Sé lo que vivo”

Cuando apenas ha pasado un mes desde que Laura Escanes y Risto Mejide anunciaran su divorcio, la influencer ha vuelto a abrir su corazón al conocido cantante Álvaro de Luna. Así lo demuestran unas imágenes en las que la nueva pareja aparece besándose apasionadamente durante una escapada a Tenerife, instantáneas que han hecho saltar las alarmas de todos los rincones del país para disgusto de la catalana. Y es que, pese a que muchos han sido sus intentos por mantener su vida privada en un segundo plano, lo cierto es que este romance ha sido una sorpresa para todos sus seguidores, razón por la que la creadora de contenido ha vuelto a acaparar el foco mediático de una manera que quizá no le gusta del todo.

Ha sido durante esta misma tarde, con motivo del estreno de Dulceida al desnudo, cuando el Cine Capitol de Madrid se ha vestido de gala para recibir a algunos de los rostros más conocidos de España. Un momento en el que Laura ha querido brindar todo su apoyo a Aida Domènech en este nuevo proyecto, pese a que todos los flashes apuntaban hacia su persona dadas las fotografías publicadas por Lecturas: “Todas la adoramos. Si estamos aquí tanta gente que la quiere es por algo, porque se lo ha ganado no solo profesionalmente, sino también personalmente porque es una crack”, comenzaba explicando, intentando esquivar así una serie de preguntas que ella misma sabía que iban a llegar en cualquier momento. Y así ha sido. Minutos después de tener oportunidad de hacer referencia al cariño que siente por Dulceida, Laura ha tenido que hacer frente a las cuestiones sobre sus instantáneas con el intérprete de Juramento eterno de sal, aunque ha sabido salir del embrollo con cierta tensión: “Siento decepcionaros si pensáis que voy a dar alguna declaración, pero es que no quiero entrar en nada. Van a salir muchos titulares, pero es que al final cada uno se va a montar la película que quiera. Sé lo que he vivido, sé lo que vivo, estoy tranquila y nada, poco a poco”, señalaba, dejando entrever que no tenía intención alguna de seguir alimentando el tema: “No voy a entrar, no voy a confirmar ni a desmentir nada porque es entrar en un círculo y un bucle que no me apetece”. Además, por si fuera poco, Laura ha mostrado también cierto asombro al saber que amigas como la propia Aida Domènech habían comentado muy positivamente este noviazgo: “Yo no he hablado con ellos, a veces me sorprende”, zanjaba, quizá un poco enfadada, a diferencia de Álvaro de Luna, que horas antes no podía evitar mostrar su sonrisa, fruto del buen momento en el que se encuentra.

Sea como fuere, lo cierto es que parece que esta historia de amor es ya un secreto a voces que algunas, como Melyssa Pinto, se atreven a alentar: “No la conozco, no tengo trato con ella, pero pienso que cuando alguien termina una relación tiene que rehacer su vida, así que si ha encontrado el amor, adelante y que sea feliz”, indicaba, muy contenta por esta buena nueva.