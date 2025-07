La cara b del encuentro de la princesa Leonor y el príncipe Guillermo en la final de la Eurocopa

La princesa de Asturias y la infanta Sofía han acudido a la final de la EURO femenina de la UEFA 2025 que ha enfrentado a España contra Inglaterra en Basilea (Suiza). Allí se han encontrado con el príncipe Guillermo de Inglaterra y la pequeña Charlotte, la mediana de los tres hijos del matrimonio que forma con Kate Middleton. A lo largo del encuentro, han intercambiado impresiones. Antes, en una especie de sala VIP que habían planteado los promotores del evento, los herederos han estado conversando y saludándose. Un espacio perfectamente equipado con barra de bar, mesas puestas con platos, cubiertos y cristalería y numerosos camareros donde, probablemente, muchas de las autoridades disfrutarían de un agradable cóctel de bienvenida.

Los cuatro representantes de sendas coronas europeas han posado juntos en el photocall oficial de la organización. Seguidamente, todos han salido al palco donde se han situado para disfrutar del enfrentamiento en el que han apoyado a sus respectivas selecciones.

Doña Leonor, la infanta Sofía, Charlotte y el príncipe Guillermo. (Foto: Casa Real España)

El príncipe Guillermo ha presentado a la pequeña Charlotte a doña Leonor y a doña Sofía. Haciendo un gesto de acompañamiento, ha instado a su hija a saludar a las españolas con las que ha estrechado la mano de manera muy profesional y protocolaria. Durante este instante, la heredera al trono de España no ha borrado una gran sonrisa de su rostro.

Para la ocasión, el hijo de Carlos III y la recordada Diana de Gales ha defendido un impecable traje clásico que ha acompañado de una corbata muy simbólica, ya que estaba estampada con rayas de los colores de la bandera de Inglaterra. Un estilismo muy recurrente por parte del hermano de Harry, que ha completado con unos zapatos marrones de cordones.

The starting line up for the royal box at the #Euro2025 final.

Prince William and Princess Charlotte say hi to Princess Leonor and Infanta Sofia just before the #Lionesses and #LaRoja went for glory pic.twitter.com/aWjtAzfKMN

— Royal Central (@RoyalCentral) July 27, 2025