Alejado del foco mediático y ajeno al revuelo creado por su nueva vida junto a Ainhoa Armentia, Iñaki Urdangarin se ha trasladado hasta Pamplona para disfrutar del partido que su hijo ha disputado contra el Helvetia Anaitasuna. El exduque de Palma se ha sentado en las gradas del pabellón para contemplar la jugada de su hijo, que finalmente se ha proclamado campeón de la Liga Asobal junto a su equipo, el FC Barcelona. El exmarido de la infanta Cristina no se ha querido perder este día tan especial, que ha convertido a Pablo en una leyenda de la historia del balonmano español.

Urdangarin ha acudido en solitario a la jornada, sin la compañía de su nuevo romance, Ainhoa Armentia. Un gesto que pone de manifiesto que, por el momento, prefiere mantener su relación sentimental al margen de su vida familiar. Vestido con un polo verde, una cazadora gris y unos pantalones a conjunto, el exmarido de la Infanta se ha mostrado feliz de poder estar allí. Ha posado, incluso, frente a las cámaras, aunque sin querer dar declaraciones de su vida privada. Allí, ha disfrutado del tenso encuentro como un aficionado más y, cuando el pito ha anunciado el final del partido, su hijo se ha acercado a él para fundirse en un abrazo con el que han celebrado el triunfo, dejando para el recuerdo unas imágenes de lo más emotivas. Una jornada muy importante para el aún yerno de doña Sofía, pues es una clara demostración de que Pablo ha querido seguir los pasos de su padre, algo de lo que Iñaki está completamente orgulloso.

No es la primera vez que Urdangarin acude como espectador a un partido de su hijo. De hecho, siempre que las circunstancias se lo permiten, no duda en visitar a Pablo, al igual que lo hace la infanta Cristina. Y esta vez se ha desplazado hasta Pamplona para disfrutar viendo a la versión junior de su pasado como jugador del Barça. Esta se trata de la primera aparición de Pablo Urdangarin desde que viajara hasta Abu Dabi para reencontrarse con su abuelo, el rey Juan Carlos. Una visita muy comentada en los medios de comunicación pues, no solo suponía el primer reencuentro familiar, sino que la imagen dio mucho de qué hablar al sospechar que estaba retocada con Photoshop. El hijo mediano de la infanta Cristina acaparó todo el protagonismo al aparecer sin piernas por un error de edición de la instantánea.

Mientras la infanta Cristina parece refugiarse en su familia, Iñaki ha rehecho su vida junto a otra mujer, Ainhoa Armentia. Parece que el matrimonio ya ha dado un paso adelante y, tal y como confirmaba Semana, ya habrían firmado la disolución de las capitulaciones. Un antes y un después en su proceso de separación que supone el primer paso para obtener el divorcio. En el acuerdo alcanzado, la hija del Rey Emérito se quedaría con la custodia de sus cuatro hijos, mientras el exduque de Palma podría verlos siempre que así lo desee. A la espera de ponerle punto y final a esta situación, Urdangarin se ha dejado ver públicamente disfrutando de su noviazgo junto a la que un día fue su compañera de trabajo.