Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia comienzan una nueva vida más unidos que nunca

El 2022 traía una nueva vida para Iñaki Urdangarin. Era durante el pasado mes de enero cuando Lecturas se hacía eco de unas imágenes del exduque de Palma junto a una misteriosa chica en Biarritz de la que posteriormente se conoció la identidad: Ainhoa Armentia. En el bufete vitoriano de Imaz & Asociados habría surgido la especial conexión entre ambos, la cual consiguió dinamitar el matrimonio del exjugador de balonmano con la Infanta Cristina.

Desde ese momento, tanto Iñaki como Ainhoa han optado por mantener en la más absoluta hermeticidad todas y cada una de sus citas. Algo que han conseguido con éxito durante los últimos casi tres meses, aunque ha sido ahora cuando ¡Hola! ha confirmado su historia de amor a través de unas imágenes cargadas de complicidad. En su último número, el medio citado ha demostrado que ambos han dado un esperadísimo salto a la libertad, importándoles poco si los medios de comunicación captan algunos de los momentos que pasan juntos. No obstante, también han confirmado que la nueva pareja no habría dado el paso de irse a vivir juntos, aunque, a juzgar por las imágenes, todo apunta a que quizá lo den pronto dada la buena sintonía que existe entre ellos.

En la portada de ¡Hola!, Urdangarin y Armentia aparecen disfrutando de una jornada cargada de naturaleza, en la que el exduque de Palma posa su brazo sobre el hombro de Ainhoa. Un gesto muy cariñoso con el que demuestra que, tras haber decidido “interrumpir” su matrimonio con la hermana menor del Rey Felipe, hace caso omiso a los comentarios del panorama nacional sobre su romance. En la imagen en cuestión, ambos han sido fotografiados mientras aprovechaban el buen tiempo y el buen estado de uno de los parajes singulares de la provincia vasca para hacer una ruta de senderismo. Este plan se habría convertido en uno de los favoritos de ambos, habiendo escogido como uno de sus puntos de encuentro el parque natural de Garaio, a 25 kilómetros de Vitoria, siendo éste un enclave ideal para hacer deporte al aire libre.

Un día a día muy convencional

En ¡Hola! también se han pronunciado sobre cómo es la vida cotidiana de Iñaki y Ainhoa. Aunque ya no comparten bufete de abogados en Imaz & Asociados, ambos continúan viéndose con cierta asiduidad. Según informa el medio citado, Urdangarin a veces espera a su nueva pareja en las calles contiguas a la asesoría, de donde ella sale para dar comienzo a un plan con el exduque de Palma. Pero este no sería el único punto en el que coinciden. También quedan en en la escuela de yoga Sanatana Dharma o en Ciudad Jardín, siendo muchas las visitas que Armentia ha hecho a la casa de la madre del ex de la Infanta Cristina. Este último movimiento deja entrever que las presentaciones familiares ya han tenido lugar, avanzando así la relación entre ellos a pasos agigantados.

Como no podía ser de otra manera y por el momento, el futuro de la pareja está ubicado en Vitoria. Ainhoa, que podría haber firmado ya su divorcio, podría abandonar el domicilio de su padre en cualquier momento, aunque aún no se sabe si Iñaki hará lo mismo en la casa de su madre, Claire Liebaert. Por el momento, no hay constancia de que Urdangarin haya iniciado los trámites oficiales del divorcio de su esposa, aunque su vida ya esté prácticamente alejada de Ginebra y de su pasado allí.