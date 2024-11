El emotivo encuentro con beso en la boca de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet

Han pasado casi tres décadas desde el estreno de Titanic, una película que marcó un antes y un después en la historia del cine al relatar de manera cautivadora la verdadera historia de los supervivientes del trágico hundimiento de uno de los transatlánticos más icónicos del mundo. Leonardo DiCaprio y Kate Winslet interpretaron a los inolvidables protagonistas, Jack y Rose, logrando con sus actuaciones una huella tan profunda que, incluso, a día de hoy, continúan generando una enorme expectación cada vez que se les ve juntos frente a las cámaras. Sin ir más lejos, recientemente, ambos actores volvieron a compartir un momento que quedará grabado en la memoria de sus seguidores.

Todo ha ocurrido durante la presentación de Lee, el último trabajo de la actriz británica. DiCaprio ha asistido al evento como invitado especial y, más allá de querer acompañar a su amiga en la proyección de su nueva película, también se subió al escenario del teatro de Los Ángeles para presentar a la intérprete de una manera muy emotiva: «Kate, mi querida amiga, tu trabajo en esta película ha sido nada menos que transformador. Yo sigo asombrado. Sigo admirando tu fuerza, tu pasión en cada uno de los proyectos que creas. Así que, sin más preámbulos, uno de los grandes talentos de mi generación: la única e inigualable Kate Winslet», decía el protagonista de El renacido, generando un sonoro aplauso entre el público.

Tras sus palabras, Kate Winslet aparecía en el escenario y, dejando impresionados a todos los presentes, ambos se fundían en un breve pero emotivo beso en la boca que dejaba atónitos a todos los presentes. Como no podía ser de otra manera, este instante cargado de nostalgia y ternura no ha tardado en viralizarse, convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la noche. Para los fanáticos de Titanic, este beso no ha sido solo un recuerdo del romance ficticio de Jack y Rose, sino también una prueba tangible de que la conexión entre DiCaprio y Winslet existe en la vida real.

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en Londres. (Foto: Gtres)

Más allá del revuelo que ha ocasionado volver a ver a estos dos actores juntos y besándose, lo cierto es que este tierno gesto ha dejado en evidencia la profunda amistad que continúan manteniendo. A pesar del paso de los años, todo parece indicar que su vínculo sigue intacto, mostrándose siempre como un apoyo mutuo en sus respectivas carreras y logros personales. Tanto es así que según lo publicado, los hijos de Kate se refieren cariñosamente a DiCaprio como ‘tío Leo’, un apelativo que confirma que su relación trasciende la pantalla.