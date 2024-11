Las sombras que empañan los 50 años de Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio fue una joven promesa durante sus primeros años de carrera. Le echó ganas, buena voluntad, trabajó duro y no descansó hasta convertirse en una leyenda. Su papel protagonista en Titanic le posicionó en lo más alto de la industria del cine y los mejores directores del momento se pusieron en contacto con él para hacerle diferentes propuestas.

Ha pasado mucho tiempo desde que DiCaprio, considerado uno de los artistas más atractivos de su generación, empezó a colaborar con los más grandes. Está a punto de cumplir 50 años y puede presumir de haber creado escuela. No se ha limitado a actuar, también ha ejercido de director y de productor. Esa es la razón por la que su trayectoria está repleta de momentos importantes, como por ejemplo cuando le entregaron un Oscar o un BAFTA.

Leonardo DiCaprio en el Festival de Cannes. (Foto. Gtres)

El problema es que últimamente hay voces que se han alzado en contra del artista. Le acusan de llevar una vida marcada por los excesos e incluso aseguran que estuvo en las polémicas fiestas que organizaba Sean Combs, también conocido como Diddy o Puff Daddy. A continuación analizamos las sombras que le han robado la luz justo antes de su 50 cumpleaños.

Su obsesión con la edad

La vida de Leonardo DiCaprio ha dado grandes titulares dentro de la crónica social. Sus relaciones sentimentales han invitado a investigar a muchos periodistas. Llama poderosamente la atención que siempre ha salido con mujeres más jóvenes que él. No solo eso, ninguna de sus novias ha superado los 30 y cuando han alcanzado cierta edad ha roto con ellas.

Leonardo DiCaprio junto a Camila Morrone. (Foto. Gtres)

Leonardo DiCaprio tiene fama de conquistador. Es un auténtico galán dentro del mundo del cine, pero ¿cómo se comporta cuando se apagan las cámaras?

Una de sus primeras novias conocidas fue la modelo Bridget Hall. Estuvieron saliendo durante la década de los 90, cuando ella tenía 17 años. Todo iba bien entre ellos, pero el actor estaba en el mejor momento de su carrera y decidió apostar por su profesión.

Las fiestas de Leonardo DiCaprio

El protagonista de Titanic siempre ha estado muy enfocado en sus objetivos profesionales. En varias intervenciones ha reconocido que ha hecho muchos sacrificios para convertirse en una estrella. No obstante, varios testigos aseguran que tiene una gran afición por el ocio nocturno.

Puff Daddy en Miami. (Foto: Gtres)

Lo peor es que DiCaprio ha salido salpicado del escándalo de Puff Daddy, el famoso rapero que ha sido acusado de organizar unas polémicas fiestas. La mansión del artista fue el escenario de unos hechos que han tenido repercusiones legales. No son pocos los que aseguran que Leonardo ha participado en estos eventos, aunque su entorno lo niega. «Él no tiene nada que ver, le han relacionado sin ningún motivo», declara en TMZ una persona de su total confianza.

La mentira de DiCaprio

Algunos fans creyeron la versión que el entorno de DiCaprio dio en TMZ. La cuestión es que han salido fotografías que demuestran que el actor sí estuvo en las fiesta de Puff Daddy. Ese es el motivo por el que sus abogados tuvieron que emitir un comunicado haciendo un pequeño matiz: las celebraciones eran muy grandes y DiCaprio nunca estuvo en el foco del conflicto.

«Eran grandes fiestas en casas. Leo estaba empezando su carrera en ese momento y ya había dejado atrás las fiestas. Él no tiene nada que ver con ese mundo, así que es ridículo que alguien suponga que se verá involucrado en esto basándose en unas cuantas fotos granuladas que tienen más de 20 años. Leo está centrado en su carrera y su relación y no piensa en absoluto en el caso federal de Diddy, con el que no tiene nada que ver», comunicaron al respecto.