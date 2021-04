Apenas quedan unas semanas para que Paula Echevarría de a luz a su segundo hijo. La actriz y su pareja, Miguel Torres, anunciaron el pasado 23 de septiembre a través de sus respectivas redes sociales, que serían padres. Lo hicieron en forma de fotografía en la que aparecen junto a Daniella -fruto de la relación entre la intérprete y David Bustamante-. “Estamos muy felices de poder compartir con todos vosotros esta gran noticia ¡En unos meses seremos uno más!”, escribieron por aquel entonces. A pocos días de dar a luz a Miguel Jr., que es como se llamará el recién nacido, Echevarría ha querido mostrar cómo suenan los latidos de su pequeño.

“Saber que ese corazón late dentro de mí…”, ha escrito emocionada la futura mamá. Como era de esperar, el post ha logrado un gran número de interacciones y comentarios de lo más cariñosos. “¡Ay, qué bonito!”, ha escrito Paz Vega, mientras Amaia Montero, Genoveva Casanova, Loles León, han comentado con emojis de corazones, mostrando así todo su afecto a Paula Echevarría. Pese a que Paula es muy celosa de su intimidad, lo cierto es que a través de su perfil de Instagram ha querido compartir con sus seguidores este precioso proceso por el que está pasando.

Sin embargo, eso no es todo, porque hace unas semanas, la intérprete de ‘Velvet’, enseñó cómo ha diseñado la habitación de su futuro bebé.“Aquí está la habitación de mi pequeño… lista para recibirle… 👶🏻💙 @piccolomondo.es se encargó hace 13 años ya de hacer la habitación de Daniella y cuando supe que Miguel Jr. venía en camino no lo dudé ni un segundo. Tenían que ser ellos otra vez. El resultado ¡me encanta! Los muebles, los textiles, la decoración… ¡todo! Los tonos (por si en el video no lo apreciáis bien) son verde agua, azul claro y mostaza. Una combinación muy chula y nada «noña». Otra cosa que quiero destacar es el papel, ¡es precioso! Y elegimos este por tres razones: una por los tonos que me encantan, dos porque no es demasiado infantil y otra porque a pesar de tener tanto dibujo, ninguno sobresale por encima de otro y creo que eso hará que no nos cansemos de verlo. ¡Espero que os guste!”, explicó la pareja del ex futbolista en un clip en el que se puede ver el resultado final del dormitorio, que también cuenta con un sillón gris que parece de lo más confortable.

A lo largo de todo el embarazo, Paula Echevarría ha querido seguir manteniendo la línea y ha optado por seguir practicando deporte con una entrenadora personal. Por su puesto, ha realizado ejercicios diseñados a medida para mujeres embarazadas. “Como un pato, pero ahí voy…”, escribió en un vídeo en el que se podía ver como la bloguera andaba por una cinta de correr. Además, también se ha realizado el tratamiento ‘Programa de mimos premamá’, en su centro estético de confianza: Tacha Beauty, que combina “»la aparatología apta para embarazadas, que ayuda a drenar y combatir la retención de líquidos con una buena dosis de masajes relajantes y mimos». Ahora, solo queda esperar para que Miguel Jr. venga al mundo para hacer más felices aún -si cabe- a sus padres, Miguel Torres y Paula Echevarría.