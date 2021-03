Paula Echevarría recibe un regalo de Alta Costura para su bebé

Paula Echevarría vive sus últimas horas antes de dar a luz a su esperado primer hijo junto a Miguel Torres y segundo para ella. El pequeño Miguel ya está cerca de venir al mundo. Todo está preparado para este bonito acontecimiento. Mientras tanto, ella sigue con su rutina diaria, consciente de que puede poner rumbo al hospital en cualquier momento. Sí es cierto que la actriz está en ese momento que está ya deseando que su bebé salga para poder empezar a recuperarse.

Durante todo este tiempo, Paula ha ido contando en su cuenta de Instagram todos los avances durante su embarazo. Conforme se ha ido acercando la fecha del parto ha recibido un goteo de regalos por parte de amigas, pero también de marcas que depositan su confianza en ella. La última en hacerlo ha sido Rosa Clará. La firma especializada en vestidos de novia de Alta Costura ha obsequiado a la asturiana con un pack para recién nacido de ropa y toallas personalizadas con el nombre del niño que Paula espera junto a Miguel Torres.

Paula Echevarría ha agradecido el regalo con un «Gracias amiga, qué ganas tengo de verte». Un gesto muy bonito para con la actriz por parte de la diseñadora. El pequeño Miguel podrá presumir desde nada más nacer de vestir ropa de Alta Costura, la mejor manera de seguir los pasos de su mamá en sus primeras horas en este mundo. No ha sido el único obsequio ya que otras marcas le han hecho llegar otros a su domicilio de Villafranca del Castillo y, cómo no, ella los ha enseñado en sus redes sociales.

Si algo ha tenido la intérprete de ‘Velvet’ durante los últimos meses ha sido interacción con sus seguidores en redes sociales. Hace unas horas alertaba de que el nacimiento de Miguel podría producirse de manera repentina: «Me queda nada y menos». Ha experimentado un notable cambio físico que no ha escondido: «Ahora mismo se puede decir que tengo mucha cara. Hinchadita a más poder», reconocía en Instagram.

¿Cuánto ha engordado Paula Echevarría?

La curva de la felicidad siempre va asociada a una subida de peso que en algunos casos puede ser notable. Pese a que la actriz ha cuidado mucho su alimentación y ha practicado ejercicio hasta el último día antes de dar a luz, no oculta que ha engordado. «Es lo que tiene plantarse 25 kilos en nueve meses, no hay relleno ni bótox que lo mejore». Hay que recordar que durante su primer embarazo tuvo un sobrepeso de 21 kilos: «Estaba tremenda, parecía que hubiese venido otra persona y me hubiera tragado. Retuve todos los líquidos del mundo y estaba como un monstruo», reconocía en una entrevista. Esta vez ha cogido cuatro más, pero nadie duda que una persona tan deportista como ella recuperará su figura pronto.