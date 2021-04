Ya está todo preparado para la llegada del primer hijo en común de Paula Echevarría y Miguel Torres: canastilla, habitación, primeras ropitas, el nacimiento del pequeño está cerca y hay que aprovechar al máximo el tiempo del que aún disponen antes de que lleguen ‘las noches sin dormir’. Por eso la influencer ha disfrutado al máximo de una Semana Santa atípica en su agenda. Sin haber podido viajar a su tierra natal debido, no solo a su estado, sino también a las restricciones de movilidad entre Comunidades, la actriz y su pareja han pasado unos días de descanso en la mejor compañía, la de su grupo de amigos.

Con ellos compartieron, el domingo de Pascua, mesa, mantel y una larga sobremesa de la que la actriz de ‘Velvet’ dio buena cuenta en sus redes sociales. Fue en su perfil de Instagram donde la asturiana compartió con sus más de tres millones de seguidores algunos de los momentos de la comida y de la tertulia que se organizó tras los postres donde chicas y chicos se dividieron en dos grupos. Eso sí, Paula se colocó estratégicamente a escasos centímetros de su chico. «Separados…pero nunca demasiado», escribió en el video en el que se la ve cogiendo del brazo a Miguel, que le da un cariñoso beso.

El buen tiempo reinante en la capital durante el último fin de semana invitaba a salir de casa y reunirse, en una terraza, con sus amigos. El grupo de ‘las Pencas’ como se denominan las chicas, y sus respectivas parejas, son una de las citas ‘obligadas’ de Paula y Miguel. Grandes apoyos para ella desde hace años, las amigas de la actriz fueron de las primeras en darle el visto bueno a Torres como nueva pareja de la ex de Bustamante. Y además congenió a las mil maravillas con los chicos, incluyendo a Poty, con los que comparte confidencias y risas siempre que se juntan.

Ya no queda nada para el nacimiento de Miguel Jr. y, aunque Paula Echevarría ha engordado 25 kilos, no se ha privado de ningún capricho. Se ha cuidado al máximo eso sí, hábitos de vida saludables, no ha faltado a su entrenamiento deportivo casi diario y a sus cuidados estéticos en su centro de belleza de confianza. Pero los antojos son los antojos, y no ha renunciado a ninguno de ellos, aunque ha tratado de buscar la versión más saludable siempre que le ha sido posible. El último que ha tenido han sido las fresas con yogur, con las que la it girl bromeaba en sus redes sociales afirmando que, de vez en cuando, también tenía «antojos sanos». Chocolate, eso sí con más de 70% de cacao, churros y porras para merendar, sushi para las cenas en casa y aceitunas rellenas, un antojo «desde el día uno de embarazo», contaba en su momento preguntando a sus seguidoras si alguna más se sentía identificada con ella.