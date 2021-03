La camisa oversize de Stradivarius de Paula Echevarría ideal para premamás

Las premamás de todo el país han podido ver a Paula Echevarría adaptando ropa low cost a sus looks. Uno de los principales problemas a la hora de embarcarse en la maternidad es la ropa. Invertir en prendas que puede que solo llevemos unas semanas de nuestra vida no es una opción en estos tiempos que corren. Aprovechar al máximo cada euro y hacernos con prendas como las que lleva la influencer Paula Echevarría es siempre un acierto. Stradivarius es la última de las low cost que firma un look muy aplaudido en Instagram con esta camisa oversize.

Paula Echevarría da una lección de estilo a las premamás con una camisa oversize de Stradivarius

View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

Ver la ropa puesta en Influencers nos da siempre una lección de estilo incalculable. A las premamás de este país Paula Echevarría les ha mostrado como vestir muy bien sin gastar ni un euro de más. Hemos podido ver la colección de Primark, moda a precios muy bajos para estos días y ahora, nos hemos embarcado en prendas low cost convencionales. Podremos seguir llevando esta ropa después de dar a luz.

La camisa es un básico para premamás y mamás. Esta camisa que lleva Paula Echevarría es el modelo oversize de Stradivarius, se vende por solo 19’99 euros y es un fondo de armario que nos acompañará años. La podremos llevar al final de embarazo con unos leggins, cómodas y a la última. Si hace frío con un cardigán podremos estar por casa como auténticas reinas, sabiendo que toda esta ropa la podremos seguir llevando después del parto.

La camisa nos sirve para la lactancia. Después del parto llegará el momento de la lactancia en el que descubriremos las bondades de las camisas o las prendas que se puedan desabrochar fácilmente para dar paso al bebé. Una camisa de este tipo será un plus que podremos llevar con un top para aportar una mayor seguridad.

Es una camisa playera impresionante. No todo es ser mamá, también podemos llevar esta camisa con el bañador o el bikini en un día de playa. Quedará increíble para lucirnos también en la piscina con nuestras chanclas y unos shorts. Una pieza de lo más versátil que quizás nunca hubiéramos descubierto sin verla puesta en Paula Echevarría.

Stradivarius y la influencer y actriz Paula Echevarría nos han descubierto la camisa oversize para premamás y mamás más versátil de la colección de Stradivarius. En un tono favorecedor y con unas rayas verticales que adelgazan es una buena inversión por menos de 20 euros.