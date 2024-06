La emoción de Fernando Ónega con su hija Sonsoles en pleno directo: "Ahora soy ‘el padre de’ "

Sonsoles Ónega vivió el pasado miércoles, 19 de junio, uno de los momentos más emotivos de su trayectoria televisiva. Por primera vez, su padre, Fernando Ónega, referente en su carrera periodística, entró en riguroso directo en el programa que presenta en las tardes de Atresmedia con motivo del X aniversario de la proclamación del Felipe VI como Monarca y, aunque quiso mantenerse en la postura profesional, sin quererlo protagonizó un entrañable encuentro con su hija que ha acaparado la atención mediática de las últimas horas de nuestro país.

Fernando Ónega es uno de los periodistas más conocidos a nivel nacional, principalmente por el puesto que adquirió durante muchos años como director de prensa de la Presidencia durante el gobierno de Adolfo Suárez, algo que le ha mantenido vinculado a la monarquía hasta el día de hoy. Es por ello por lo que después de mucha insistencia, accedió a ser entrevistado por su hija en el X aniversario del reinado de Felipe VI. Después de ofrecer a los telespectadores una valoración sobre estos diez años del Monarca en el trono, Pilar Vidal, una de las colaboradoras del programa, se atrevió a preguntarle sobre cómo se sentía al entrar en el espacio televisivo de Sonsoles. Una cuestión que dejó al descubierto el lado más personal del comunicador.

«Es la primera vez que vengo al programa. Creo que por principios, un padre no debe estar en el programa de su hija. Es por creencias. Pero, ¿qué siento? Pues principalmente emoción», comenzaba a decir. «Pero lo que más me emociona es saber lo mucho que la queréis, lo mucho que la quiere la gente en la calle y lo mucho que me lo dicen. Porque yo he dejado de ser Fernando Ónega y ya soy el padre de Sonsoles Ónega. Y es un orgullo», proseguía, generando una emoción evidente en el rostro de la periodista y una gran ovación de aplausos por el público presente en el plató.

Aguantando las lágrimas ante las significativas palabras de su padre, Sonsoles optó por sacar a relucir su profesionalidad ante las cámaras: «Me voy a sonrojar y me quedan 45 minutos de programa. No me quiero equivocar, y sabes que tengo 120 minutos al día para equivocarme», respondía.

Fernando y Sonsoles Ónega en directo en el programa ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Atresmedia)

Al ver la naturalidad con la que Fernando había contestado a su compañera acerca de sus sentimientos hacia su hija, Nacho Gay, otro de los colaboradores del espacio televisivo, quiso alargar la conversación con otra cuestión personal: «Fernando, tú que has hecho tanta tele, ¿cómo ves a la niña?». En ese momento, Sonsoles Ónega paró la conversación y se puso de pie: «¡Que no, que no, que no! Bajo ningún concepto. Se acabó. Aquí no hay más», reaccionaba en tono bromista, evitando así que su progenitor diera más detalles sobre la relación entre padre e hija.

Para despedir a Fernando, Sonsoles dejó a un lado su faceta personal y optó por el modo más profesional posible, agradeciendo su intervención y proponiéndole volver a participar en el formato en los próximos diez años de reinado: «Si vivo, porque uno ya va teniendo lo que se llamaba una provecta edad», concluía Fernando.