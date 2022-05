Elsa Pataky desvela todos los detalles sobre su próximo proyecto ‘ecofriendly’

Podría decirse que Elsa Pataky es una de las personas más volcadas con el medioambiente dentro del panorama nacional. Prueba de ello es su sencilla vida en Byron Bay, donde día a día disfruta de la naturaleza y de todo lo que le rodea en compañía de su marido y de sus tres hijos. Pero ni esta residencia ha hecho que la actriz se desentienda de sus quehaceres laborales, optando incluso por dar un paso más allá y meterse de lleno en el mundo de la cosmética.

Según ha explicado ella misma, está a punto de dar el pistoletazo de salida a un proyecto beauty que “le entusiasma”: “Me lanzo al mundo de la cosmética con una gama de productos ecológicos -mascarillas, bálsamo para la noche, crema hidratante…- realizada con ingredientes y plantas naturales de Byron”, comenzaba desvelando, dejando entrever que, como no podía ser de otra manera, todas las iniciativas a las que hará frente siempre serán ecofriendly: “Se llama Purely Byron y lo hemos hecho y producido todo allí. No se trata solo de aplicarse los productos, tenemos un roll de masaje, piedras, etcétera, de tal manera que se convierta en un ritual para disfrutarlo paso a paso”, confesaba, muy orgullosa de todo lo que ha conseguido siendo fiel a sus valores.

Su entrevista para ¡Hola! no ha quedado ahí, y Pataky también ha aprovechado para hablar largo y tendido sobre su papel en Interceptor, una película de Netflix que verá la luz el próximo 3 de junio: “Se estrena primero en cines en Australia, la première es ya, el día veinticinco, y el siete de junio se podrá ver en Netflix. Siempre he sido una apasionada del cine de acción, me ha hecho mucha ilusión hacer esta película y me hubiera encantado hacer más”, apuntaba, aclarando que ha trabajado muy duro para meterse de lleno en el papel: “Estuve cuatro meses entrenando, el proceso fue muy largo y duro. Interpreto a una soldado naval americana y quería que fuera creíble. Además, en la película hay seis coreografías de peleas para las que tuve que aprender y memorizar ochocientos movimientos diferentes. Me empeñé en hacer todas las escenas (…) Acababa llena de moretones todos los días. Físicamente ha sido muy exigente, pero me ha encantado hacer la película, me lo he pasado bomba”, aseguraba.

El medio citado también se interesó por preguntar a Elsa sobre su supuesta mudanza a España: “No, no es lo que necesitamos. Nuestro hogar es Australia y yo tengo casa en Madrid. Intento venir siempre, me gusta pasar un mes al año y lo voy a seguir haciendo, pero tener otra casa es un quebradero de cabeza. Y de hecho, lo que me encanta es poder estar en sitios diferentes cada vez que vengo a España”, zanjaba, poniendo fin así a los rumores que la situaban en Guipúzcoa para entablar una vida familiar que parece ir viento en popa en Australia: “La vida familiar y disfrutar con mis hijos sigue siendo lo que más me llena (…) Me encanta mi trabajo, pero mi reto siempre ha sido ser la mejor madre posible”.