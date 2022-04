Elsa Pataky se sincera sobre su supuesta vuelta definitiva a España

Después de las vacaciones, toca volver a la realidad. Esto mismo es lo que les ha ocurrido a Elsa Pataky y a su marido, que han tenido oportunidad de disfrutar de una escapada a la playa de Fiyi en pleno mes de abril antes de sumergirse en sus respectivos compromisos laborales. Un viaje que les ha servido como perfecta vía de escape para recargar pilas y volver a la rutina con más fuerza que nunca.

Para poner el broche de oro a sus vacaciones, la actriz ha viajado hasta Madrid para presentar la nueva colección de Gioseppo, firma de la que es embajadora. Una ocasión muy especial en la que, como no podía ser de otra manera, ha lucido unas sandalias de cuña de la firma de lo más cómodas y versátiles, ideales para la llegada de la época estival, especialmente para todas aquellas personas que quieran ir cómodas y elegantes sin necesidad de recurrir a los típicos tacones incómodos. Por su parte, Elsa ha combinado este calzado con unas bermudas y un crop top, dando un toque más sobrio al look final con una blazer blanca.

Durante la duración del evento, Pataky ha podido hacer gala de su espontaneidad al hablar sin reparo alguno con los medios de comunicación presentes en el acto, tanto del ámbito profesional como del personal: “Me hace mucha ilusión siempre venir a España y representar a una marca española con la que comparto muchos valores, además es muy cómoda”, comenzaba explicando, centrándose en lo meramente laboral para después entrar en detalles: “Me iré el domingo con mis hijos, espero que tengan una sorpresa mis peques para mí”, decía, haciendo referencia al Día de la Madre.

Con respecto a su vida sentimental, Elsa parece seguir siendo tan feliz como de costumbre. Y es que, desde que consolidara su relación con Chris Hemsworth, ambos se han convertido en inseparables: “Una relación hay que vivirla como si fuera un paraíso continuo, respetarse el uno al otro en muchos aspectos y no ser egoísta. Tener tiempo para los dos y especialmente cuando tienes niños, disfrutar el uno del otro, aunque a veces es complicado. Que siga el contacto entre ambos, el hecho de compartir pasiones también es importante. Hay momentos buenos y otros no tan buenos, momentos de separación por trabajo, de estrés… No todo es tan feliz como parece”, aseveraba, visiblemente alegre pero aclarando que no todo es de color de rosa en su idílico romance con el intérprete de Thor. No obstante, ambos han sabido anteponerse a las adversidades con el paso del tiempo, haciendo un “pacto” para no dejar a sus hijos solos pese a la gran cantidad de trabajo que tienen. Algo que podría cambiar si se les presenta una buena oportunidad: “Trabajaríamos juntos, aunque siempre hacemos pequeñas cosillas, siempre es divertido. Si podemos hacerlo sí, pero el hecho de trabajar una película entera juntos supone no ver a nuestros hijos, pero si es un proyecto que nos apetece, ¿por qué no?”, se preguntaba a sí misma, abriendo la puerta hacia la posibilidad de convertirse en protagonista de alguna producción junto a su marido.

Dentro de la esfera familiar, quién sabe si Pataky podría compartir pasión en un futuro no muy lejano con una de sus hijas: “A mi hija le gusta la interpretación, aunque nunca ha querido dar clases”, admitía, para después dar paso a una noticia bomba: “Hay una sorpresa en mi nueva película, Interceptor”, aseguraba, dejando entrever que es probable que la audiencia vea a su hija en pantalla muy pronto en una grabación para la que la artista ha puesto toda la carne en el asador: “He trabajado muy duro en esa película, es el papel principal de una mujer muy fuerte y me preparé físicamente como un soldado”.

¿Vuelta a España?

Muchos fueron los rumores que salieron a la luz hace unos meses y situaban a Elsa y a su familia en España, concretamente en Guipúzcoa. Algo de lo que la propia actriz ha hablado, en un intento por zanjar el tema: “Nuestro verano acaba de pasar y ahora empezamos el invierno. Siempre intento venir a España en julio porque mis hijos tienen dos semanas de vacaciones, así que intentaremos hacer una escapada, pero no tenemos intención de venir España a vivir, mi hogar está allí en Australia por el tipo de vida”, zanjaba.