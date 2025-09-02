Canales Rivera ha opinado sobre la ruptura de su primo Kiko e Irene Rosales. Son muchos los allegados del hijo de Isabel Pantoja los que ya se han pronunciado sobre esta separación, para muchos sorprendente. De hecho, Eva González, ex cuñada de Kiko y ex pareja de Cayetano Rivera, también ha dado su punto de vista y ha contado cómo fue su reacción cuando se enteró de la noticia.

«Si los dos son personas maduras, personas adultas, estoy segura de que van a seguir siendo una familia como así debe ser. Y lo más importante son las niñas y estoy segura de que han tomado la mejor opción, que es una decisión meditada. Les deseo lo mejor a los dos. Los quiero mucho», dijo la presentadora de La Voz, que aseguró que todavía no había podido hablar con ninguno de los dos protagonistas.

Eva González en un evento Vitoria. (Foto: Gtres)

La reacción de Canales Rivera

Canales Rivera ha reaparecido ante los medios y se ha pronunciado sobre la ruptura de su primo Kiko con la que ha sido su pareja durante once años. El hijo de José Antonio Canales, que siempre ha evitado pronunciarse sobre su familiar, ya que nunca han tenido relación a pesar de compartir sangre y apellido, no ha dudado en reaccionar ante la noticia de la separación como tertuliano del papel couché que es. «No tengo ni idea, lo único que deseo es que esté lo mejor posible por el bien de su familia… Por Irene y las niñas», ha dicho ante las cámaras de GTRES.

Cayetano Rivera junto a Canales Rivera y su hermano Francisco / Gtres

La supuesta doble vida de Kiko Rivera

Durante estos últimos días, el foco de la crónica social está puesto mayoritariamente en la inesperada separación de Kiko e Irene. Aunque en sus primeros comunicados aclararon que no habían existido terceras personas en esta decisión, lo cierto es que Fiesta -el programa de los fin de semanas de Telecinco-, destapó que el hijo de Isabel Pantoja podría haber mantenido una relación sentimental paralela a su matrimonio. «Ella sabía quién era Kiko Rivera en España y que estaba casado. Mantenían una relación normal, como cualquier pareja de enamorados. Cuando se han visto han hecho las cosas que hacen las parejas, han quedado en varias ocasiones y han seguido de forma online. A él ella le gustó en cuanto la vio, decía que era igual que Shakira», dijo un testimonio anónimo.

Kiko Rivera e Irene Rosales. (Foto: Gtres)

Una información que Saúl Ortiz, colaborador del espacio de Emma García, amplió ya que fue testigo de ese primer encuentro entre Kiko y esta misteriosa mujer: «Era una fiesta de españoles en un ático maravilloso de Nueva York y él no se cortaba, estaba con esa chica, que se parece muchísimo a Shakira, y le daba igual que le viésemos (…). Después de aquella noche ellos hacían vida normal como pareja, iban cogidos de la mano y cuando yo le pregunté qué eso cómo era me contestó que no lo podía evitar, que si yo había visto a esa chica, que era igual a Shakira».