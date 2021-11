El clan Campos está en el punto de mira. Debido a sus numerosos enfrentamientos, que llevan sucediendo desde hace meses, la familia al completo se ha colocado en el ojo del huracán. Además del distanciamiento más que notable entre Terelu Campos y Carmen Borrego, Alejandra Rubio se suma a esta ecuación, ya que también ha protagonizado algún que otro rifirrafe con su tía.

Hace tan solo unas semanas, las hijas y la nieta de María Teresa Campo compartían plató en Viva la Vida, formato presentado por Emma García, pero un ocurrió un giro inesperado de los acontecimientos porque Carmen Borrego finalizó su etapa en el programa para comenzar su nueva andadura en Sálvame. De esta manera, Terelu y Alejandra se distanciaban aún más de Borrego.

Para entender este entramado familiar, hay que remontarse al mes de febrero cuando la hija de Terelu confesó que ya no estaba tan unida a su tía. “Yo no he notado que hubiera mala relación”, aseguró por aquel entonces Carmen. . “Es una niña que para mí ha sido como una hija más (…) Yo creo que todo esto se va a aclarar, ella no miente y yo tampoco, ella tiene su verdad y yo la mía (…) En lo único que yo creo que ella se equivoca es en el tiempo, nuestra relación es más distante no desde hace tres años, si no desde que ella se fue de casa de su madre para vivir con su novio Lobo, algo que es completamente normal”, añadió la tertuliana.

Lejos de quedar en un pequeño malentendido todo fue haciéndose una bola más grande. Entonces tía y sobrina quedaron en un restaurante para solucionar sus diferencias, ya que Carmen no se sentía respaldada por Alejandra y Terelu cuando la llovían las críticas en el ámbito profesional. En medio de todo este asunto se encontraba Terelu Campos, pues estaba entre la espada y la pared.

Tanto Terelu como Carmen, empezaron a hacerse una serie de deproches que terminaron en un distanciamiento entre ambas. Al margen, se encuentra María Teresa Campos, que como es de esperar no ve la hora en la que sus hijas se sienten, hablen y lleguen al mismo punto en común. Durante este tiempo la periodista ha optado por no pronunciarse ni a favor ni en contra de ninguna de las dos partes, pero sí lo hizo sobre el enfrentamiento entre Carmen y Alejandra el pasado mes de marzo. «Es una cuestión entre mi hija y mi nieta, es una cosa que ha pasado… Todo se engrandece en la televisión que se hace ahora», dijo durante el estreno de su programa La Campos móvil, formato que no estuvo mucho tiempo en atena. Por el momento, ninguna de las partes ha dado su brazo a torcer, por lo que las hermanas siguen enfrentadas mientras su relación se enfría cada vez más.