¿Dónde está Ana Polvorosa? La razón de la ausencia más sonada en la vuelta de ‘Aída’

El elenco de Aída, una de las series más queridas de la pequeña pantalla, ha vuelto a unirse gracias a un proyecto liderado por Paco León. El intérprete ha dirigido una película, titulada Aída y vuelta, que verá la luz el próximo 30 de enero en los cines de España. Miren Ibarguren interpretará a Soraya, Eduardo Casanova será Fidel, Pepe Viyuela tomará el papel de Chema y así con todos (o casi todos) los actores que participaron en la mítica ficción. Los fans estaban deseando ver a la familia García, pero hay alguien que no ha podido reencontrarse con sus compañeros: Ana Polvorosa, quien dio vida a Lorena.

La mítica artista ha desaparecido del film capitaneado por Paco León, pero su vida sigue estrechamente ligada a la industria de la interpretación. El único motivo por el que no estará en Aída y vuelta es porque, de alguna forma, considera que no está preparada para volver a meterse en la piel de Lorena, Lore como le llamaba el público. Era un personaje muy marcado que no tenía nada que ver con ella y luego le costó que le ofreciesen papeles de un corte distinto.

Ana Polvorosa caracterizada de Lorena (Foto: Gtres)

«No estoy lista para regresar a este universo, ni a nivel interpretativo ni personal», explicó Polvorosa cuando le preguntaron por este asunto. Dejó claro que no tiene ningún problema ni con Paco León ni con el resto de sus compañeros, al contrario. De hecho, es íntima amiga de Eduardo Casanova y ha continuado trabajando con él. El problema es que su vida ha avanzado, está en un momento distinto y no se siente identificada con Lorena.

Carmen Machi, la protagonista, ha apoyado a Ana Polvorosa. Entiende perfectamente sus argumentos y, cuando le piden que reaccione afirma: «Me habría dado más pena que hubiera dicho que sí sin querer». Con todo esto, queda claro que la relación de Ana con los actores de Aída no ha cambiado.

Ana Polvorosa, la estrella de Netflix

Ana Polvorosa dejó de trabajar en Aída después de la octava temporada, cuando la serie ya se había convertido en un icono. Estuvo en el último capítulo, prueba que confirma que se siente orgullosa de sus orígenes profesionales, a pesar de que no quiera revivirlos en Aída y vuelta.

Ana Polvorosa en un evento. (Foto: Gtres)

Cuando se desvinculó de la famosa ficción de Telecinco, Polvorosa no tenía un plan b ni ninguna oferta encima de la mesa. Simplemente salió de la serie porque necesitaba explorar nuevos mundos y poco a poco fue descubriendo que estaba preparada para interpretar personajes muy variados, por ejemplo el que tuvo en Las chicas del cable. La artista se metió en la piel de Óscar, un hombre trans que luchó por su situación en una España compleja.

Netflix no es el único hito de Ana Polvorosa, también ha trabajado en Amar es para siempre, una serie que marcó la sobremesa de Antena 3 durante varias temporadas. Ella empezó a formar parte del equipo en la cuarta entrega con un personaje llamado Loli Real que cautivó a la audiencia. Una vez más, demostró que Lorena no era su único registro. Actualmente está vinculada a Silencio, una serie dirigida por Eduardo Casanova que puede verse en Movistar Plus+.