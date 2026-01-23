La dolencia lumbar de Mohamed VI: el motivo tras la reaparición de Lalla Salma junto a Moulay Hassan

El 31 de octubre de 2025 fue la última vez que Mohamed VI apareció públicamente en su país. Lo hizo para dirigirse a la nación tras la aprobación en el Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución que avalaba un plan de autonomía propuesto por Marruecos. Desde entonces, han trascendido algunos detalles sobre sus movimientos, pero lo cierto es que ninguno se ha realizado delante de las cámaras. De hecho, medios locales informaron que poco tiempo después se desplazó a Emiratos Árabes en su avión privado.

En este periodo de tiempo se ha ausentado de importantes actos celebrados en su país como el 50º aniversario de la Marcha Verde o la ceremonia de inauguración de la Copa de África de Fútbol celebrada el pasado 21 de diciembre. En este último, fue el príncipe Mulay Hasán (22) el encargado de sustituir a su progenitor, un papel que ha empezado a ejercer desde que el monarca está sufriendo diferentes revés de salud que han generado una gran inquietud entre el pueblo. ¿Pero qué le pasa al rey de Marruecos?

Mohamed VI en Tetuán. (Foto: Gtres)

El médico personal del soberano ha detallado que sufre una «lumbociática mecánica asociada a una contractura muscular en la parte baja de la espalda, acompaña de un dolor lumbar y espasmos musculares». El informe destaca que deberá guardar reposo funcional por un tiempo indeterminado y seguir un tratamiento médico adecuado hasta nuevo orden. No obstante, hace hincapié en que, por ahora, dicho diagnóstico no presenta ningún signo de gravedad. Aun así, esta dolencia le está manteniendo de nuevo en el foco mediático, ya que su desaparición pública es cada vez más frecuente.

El polémico partido al que acudió Lalla Salma con Mulay Hasán

Este informe médico llegó tan solo unos días antes de producirse la inesperada aparición de Lalla Salma en un partido disputado entre Marruecos y Tanzania en el estadio Moulay Abdallah de Rabat. La que fuera mujer de Mohamed VI fue grabada por el resto de asistentes desde el palco, donde animó en todo momento a su equipo y disfrutó de la cita deportiva junto a sus hijos.

L’image que je retiens du match ❤️🇲🇦 pic.twitter.com/SOdV7zfZrB — Ilyas Chronique (@IlyasChronique) January 4, 2026

Como era de esperarse, los medios no tardaron en hacerse eco de la presencia de Salma. Sin embargo, poco tiempo después, estas noticias comenzaron a desparecer, así como otras fueron editadas hasta el punto de reconvertirlas en simples crónicas deportivas o en centrarlas únicamente en la presencia del heredero al trono. Este movimiento ha generado un gran revuelo en Marruecos ya que muchos lo atribuyen a supuestas directrices directas de la Casa Real marroquí en un intento por silenciar la presencia de Salma, un nombre que permanece envuelto en el máximo misterio desde que su matrimonio con Mohamed VI terminó.