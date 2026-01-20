Escándalo en Marruecos: Lalla Salma acude a un partido de fútbol junto a sus hijos y los medios borran la noticia

Lalla Salma y el rey Mohammed VI se dieron el «sí, quiero» en 2002. Desde ese momento, ella se convirtió en una de las figuras más visibles de la monarquía marroquí y nadie hacia presagiar que tan solo 16 años después su matrimonio terminaría y que su presencia en la vida pública se convertiría en un espejismo. Es por ello por lo que desde entonces, cada vez que ha aparecido delante de las cámaras, no ha sido una escena que ha pasado desapercibida. La última ha ocurrido el pasado 4 de enero y lejos de tratarse como algo indiferente, lo cierto es que ha estado marcada por la polémica.

Según lo publicado, durante la jornada mencionada, Lalla estuvo en el palco del estadio Moulay Abdallah de Rabat disfrutando del partido disputado entre Marruecos y Tanzania. Durante el encuentro deportivo, la princesa (que conserva oficialmente su título a pesar de su divorcio) se mostró entusiasmada con su equipo, animando en todo momento cada una de sus jugadas y grabando con su teléfono la victoria. Y no lo hizo sola, ya que estuvo acompañada por sus dos hijos: el príncipe heredero Moulay Hassan y la princesa Lalla Khadija. Y precisamente es este detalle el que ha hecho estallar la polémica en el país.

El rey Mohammed VI y Lalla Salma. (Foto: Gtres)

El estadio tiene una capacidad de 69.000 personas y, como era de esperarse, los afortunadas que tuvieron la suerte de estar cerca de Lalla no dudaron en grabar la escena con sus teléfonos móviles y subirla a las redes sociales, algo que hizo que varios medios locales enseguida se hicieran eco de este plan compartido entre madre e hijos. Sin embargo, poco tiempo después, estas noticias comenzaron a desparecer, así como también otras fueron editadas hasta el punto de reconvertirlas en simples crónicas deportivas o en centrarlas únicamente en la presencia del heredero al trono. Pero, ¿a qué se debe este inesperado movimiento?

L’image que je retiens du match ❤️🇲🇦 pic.twitter.com/SOdV7zfZrB — Ilyas Chronique (@IlyasChronique) January 4, 2026

Como no podía ser de otra manera, las especulaciones no se han hecho esperar y son muchos los que han señalado que probablemente fueron eliminados tras recibir directrices directas de la Casa Real Marroquí, quien siempre se ha mostrado reacia a compartir la vida privada de sus miembros. Y más si se trata de algo relacionado con Lalla Salma, cuya nombre ha sido sinónimo de misterio durante años, llegando a ser apodada como la princesa fantasma. Aun así, lo cierto es que varios digitales aseguran que a pesar de su intención de hacerla desaparecer, como madre del heredero mantiene ciertos privilegios.

En medio del revuelo, Moulay Hassan continúa haciéndose cargo de los compromisos de la agenda real mientras su padre sigue manteniéndose en un discreto segundo plano por motivos médicos aún desconocidos. Tal vez por ello y por su pasado común en el terreno sentimental con Lalla (del que prefiere no pronunciarse), Mohammed VI no se ha sentido cómodo con la aparición de su hijo junto a su ex mujer. No obstante, por ahora, no ha habido ninguna aclaración oficial al respecto.