Edmundo Arrocet podría tener serios problemas legales de ser ciertas las informaciones sobre el título y la portada de sus memorias. El programa de Emma García destapó hace unos días que el clan Campos podría tomar acciones legales contra el humorista, que en su biografía estaría dispuesto a hablar sobre los siete años que duró su historia de amor con la legendaria presentadora. Sin embargo, el motivo por el que podría sentarse en el banquillo y pagar una cuantiosa indemnización por daños no sería por relatar su historia de amor con la presentadora fallecida, sino por usar su nombre e imagen entre sus páginas -y en la portada-.

El delito al que enfrentaría Edmundo Arrocet

Sabido es que Terelu Campos y Carmen Borrego son las herederas universales de los derechos de imagen de su madre. Tras el fallecimiento de la reina de las mañanas, nadie -a excepción de sus hijas- puede utilizar el nombre o fotografías de María Teresa Campos, al ser sus descendientes quiénes tienen estos derechos. Por ello, Edmundo Arrocet podría tener problemas legales. De hecho, Alejandro Entrambasaguas apuntó que la decisión de Bigote, «podría ser constitutivo de delito contra el derecho al honor porque, aunque María Teresa haya fallecido, sus hijas podrían ejercer ese derecho» y por lo que tendría que buscar títulos e imágenes alternativos para poder comercializar la mencionada publicación.

Edmundo Arrocet habla sobre el posible embarazo de Alejandra Rubio y opina sobre Carmen Borrego. (Foto: Gtres)

Aunque el cómico argentino quiere contar su historia y su versión de su relación con la difunta periodista, esta publicación se habría ralentizado precisamente por haber utilizado el nombre e imágenes de su ex.

Y Teresita se quería casar habría sido el título que el ex concursante de programas como Supervivientes o GH VIP habría barajado para sus memorias. Aunque no utiliza el nombre de la presentadora, es una clara referencia a María Teresa Campos, ya que así la llamaba cariñosamente durante su relación -y también tras su ruptura-. Fue la periodista María Eugenia Yagüe la que reveló que Arrocet le había pedido que escribiera el prólogo de su biografía. Una propuesta que no aceptó al conocer el título de su historia. «Con ese título yo no se lo hago. Es terrorífico», dijo.

María Teresa Campos y Edmundo Arrocet en la Semana Santa de Málaga. (Foto: Gtres)

Por su parte, Emma García, «no daba crédito» al título que habría usado Edmundo: «No me gusta, qué falta de respeto. Es algo absolutamente innecesario. ¿Esta es la portada que se baraja? Yo me he quedado… es que no doy crédito. No me esperaba esto. Es que es todo, es el título y esto que no se puede ni describir -haciendo referencia a la portada-. Estoy un poquito… os lo digo de verdad, eh. Si esa es la portada, que con el título ya se e había quedado un poquito aquí, ya la portada… No tengo palabras. No doy crédito a lo que he visto».