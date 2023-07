Más allá de convertirse en una vía donde enseñar nuestro día a día, para muchos las redes sociales se han convertido en una buena herramienta para «ligar». Así lo ha confirmado Raquel Reitx, en el podcast de Druni junto a Bernardo Casp. La influencer, que cuenta con más de 500.000 seguidores en Instagram, ha hablado sin tapujos sobre como las plataformas han ayudado a muchas personas a encontrar a su media naranja. Muchas personas entre las que se encuentran incluso futbolistas de primera división. Desde su posición como creadora de contenido, Raquel ha confesado que recibe mensajes diariamente de gente que quiere entablar una relación con ella para conocerla, entre ellos, deportistas de élite. «Yo tengo una teoría: creo que en los vestuarios tienen pactado cómo hacerlo. Todos hacen lo mismo», comenzaba a explicar.

Siguiendo el testimonio de la joven, la estrategia que siguen todos sería enviar un emoji de un fueguito a las chicas con las que quieran «ligar»: «No reaccionan a la historia, sino que envía una carita enamorada, un fueguito o un corazón. Y si no les contestas, lo borran. Siempre lo mismo», confesaba Raquel. Al escuchar su testimonio, Bernardo Casp, el encargado de dirigir el formato, replicaba que si seguían ese patrón sería porque les estaría funcionando, algo con lo que la influencer está completamente de acuerdo.

Raquel Reitx en el podcast de ‘Druni’/ YouTube

Pese a que ha recibido este tipo de mensaje en varias ocasiones, la invitada del podcast aseguraba que nunca había tenido ninguna cita con un jugador porque tampoco le llamaba la atención ninguna en concreto ni el mundo del que provienen. Además, aseguraba que conocer a personas por las plataformas digitales nunca ha sido su punto fuerte: «Yo nunca he sido de ligar por redes sociales. De hecho, con quien he estado, los he conocido antes en persona que en redes. No se me da muy bien», decía. Por otro lado, reiteraba su postura asegurando que le costaba incluso contestar a su círculo más allegado por WhatsApp, por lo que responder mensajes directos de Instagram le suponía un esfuerzo mayor.

La estrategia de Gerard Piqué en sus primeras citas

Geri aconsejando sobre primeras citas 😂 pic.twitter.com/cKAwPwD0Ww — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 28, 2023

Esta revelación de Raquel Reitx llega justo días después de que Gerard Piqué se sincerara con los seguidores de la Kings League para contar la estrategia que el solía seguir en sus primeras citas. Y es que, más allá de contestar a las stories de Instagram, una vez que se queda por primera vez, el exazulgrana tiene claro las posiciones que debe tener cada uno en el lugar donde se encuentren: «Primero se sienta la señorita en cuestión. Segundo, siempre la mujer mirando al restaurante y el hombre mirando a la pared. Esto es de ser gentleman», explicaba entre risas un una de las previas de la jornada de la competición de fútbol emitida por Twitch, añadiendo que siempre había que mostrarse elegante en este tipo de situaciones.