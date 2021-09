David Bustamante atraviesa un momento dulce. Después de unos años centrado sobre todo en su música, el cántabro se atrevió a explotar otros derroteros profesionales. Se le vio desenvolverse en la danza en ‘Bailando con las estrellas’, concurso que a la postre sería clave en su vida porque allí conoció a Yana Olina, la mujer con la que actualmente comparte su vida. Esta semana se ha conocido que también da el salto a las tablas y encima de la mesa tiene un sinfín de proyectos que abordará poco a poco.

Música, televisión, teatro…no hay nada que se le resista. Pero dentro de su agenda hay una fecha marcada en rojo. Look ha podido averiguar cuándo se va a producir. Hablamos de su retorno a los escenarios tras unos durísimos meses de pandemia. David Bustamante tiene previsto organizar una nueva gira de conciertos para presentar por toda la geografía española su último álbum, ‘Veinte años y un destino’, el primer recopilatorio del artista donde ha vuelto a grabar sus éxitos de siempre tanto vocal como instrumentalmente.

Un tour de conciertos que en este momento cierra todas sus paradas pero que, si nada se tuerce, «comenzará el próximo mes de febrero», tal y como comenta a este digital el entorno cercano del cantante. En principio, solo se contempla realizar conciertos en España, pero la evolución de la pandemia irá marcando los objetivos.

Aunque ahora esté centrado en otros trabajos, David Bustamante espera como agua de mayo el arranque de su gira. «Le ha afectado mucho no poder subirse a un escenario durante todo este tiempo», confiesa la misma persona. Y es que para los cantantes es importante sentir el calor y realizar la simbiosis con sus fans, algo que no han podido hacer durante los meses en los que la COVID-19 golpeaba con fuerza. No obstante, David ha paliado esto cogiendo la guitarra cada día para tocar y haciendo ‘ensayos’ online con sus músicos. Una buena manera de seguir estando ‘en forma’.

Bien es cierto que el exmarido de Paula Echevarría se subirá antes de febrero a un escenario. Será el próximo 24 de septiembre, en el concierto homenaje que la mayoría de exconcursantes de ‘Operación Triunfo 1’ van a hacer en memoria del fallecido Álex Casademunt, gran amigo de Bustamante.

Los otros proyectos de David Bustamante para ir abriendo boca

El 2021 está siendo un año de mucha presencia mediática para él. A su aparición en ‘El Desafío’ hay que sumarle tres proyectos más que realizará hasta que vuelva a hacer un show en directo. Hace unos meses se confirmaba su presencia en ‘Masterchef Celebrity 6’, el ‘talent’ de cocina para el que reconocía tener «muchísimo miedo porque quiero hacerlo bien. Estoy muy ilusionado porque es un programa que me encanta». Por si fuera poco, volverá a ejercer de ‘coach’ de ‘La Voz Senior’. El último escalón que ha subido se escribe en clave teatral ya que David Bustamante se va a meter en la piel de Sam, dentro de la adaptación a las tablas de ‘Ghost’, la mítica película. Una oportunidad para la que afirmó estar «muy contento y muy ilusionado. Es alucinante, con un equipazo, una historia maravillosa y nada, trabajando muchísimo para que el día del estreno -28 de septiembre- esté todo perfecto».