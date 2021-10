Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez serán padres de su segundo hijo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez van a ser padres de su segundo hijo en común. “Mi deseo de maternidad es más fuerte que nada. Espero tener más hijos”, expresó la influencer en una entrevista en octubre de 2020 a la revista ¡Hola!. Ha sido el mismo medio quien ha confirmado en exclusiva que la pareja aumenta la familia. Dicha publicación ha revelado que la bailarina se encuentra de 12 semanas -3 meses- y, que tanto ella como el delantero del Manchester United están muy ilusionados con la llegada de este nuevo miembro de la familia que nacerá la próxima primavera.

De esta manera, Cristiano Ronaldo Jr, nacido en 2010, los mellizos Eva y Mateo y Alana Martina, que llegaron en 2017, tendrán un hermano o hermana muy pronto, pues todavía no se ha podido saber el sexo del bebé.

La empresaria y el deportista comenzaron en el verano de 2016 cuando Cristiano todavía formaba parte de las filas del Real Madrid. El de Madeira entró en una tienda de lujo de la capital española para realizar unas compras, cuando algo que no esperaba estaba a punto de suceder. Georgina trabajaba como dependienta y fue amor a primera vista. «Nos conocimos en la boutique de moda en la que yo trabajaba. Y fue un flechazo a primera vista. Yo ya me iba a casa la primera vez que nos vimos, y en mi salida del trabajo nos cruzamos y saltaron chispas, pero en esa ocasión no cruzamos palabra. Nos reencontramos en un evento de moda y fue allí donde hablamos por primera vez. Fue un reencuentro muy especial, ya que estábamos con más gente, pero todo desapareció a nuestro alrededor cuando comenzamos a conversar. Así es el amor, te envuelve y te atrapa”, contó Georgina en ¡HOLA!.

Seis años después, Georgina y Cristiano siguen más enamorados que nunca y juntos han formado una gran familia numerosa. Pese a que son muy celosos de su intimidad, lo cierto es que a través de las redes sociales comparten de vez en cuando cómo es su vida familiar. De hecho, hace unas semanas, la de Jaca publicó una enternecedora estampa en la que aparecía junto a los pequeños mientras visitaban un acuario. Una excursión en la que se pudo notar la emoción de los niños.

La modelo siempre ha dejado claro que también es muy familiar, al igual que el deportista. «Me gusta despertar a mis hijos, cambiarlos y desayunar juntos. Les dedico la mañana, jugamos juntos y les ayudamos a crecer. Les sirvo el almuerzo y tenemos un rato siesta. Luego comemos y después nos tomamos un descanso para dedicar un rato al gimnasio, a los entrenamientos y, a veces, al spa. Y antes de dormir nos gusta ver documentales”, contó a ¡HOLA!. Ahora solo queda esperar saber si es niño o niña y cuál es el nombre que eligen Cristiano y Georgina para el bebé.