Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están atravesando un momento dulce de su relación. Su reciente mudanza a Manchester, el estreno de su nueva casa y lo bien que les va en el terreno profesional se ha reflejado en su romance. Una de las claves para mantener viva la ilusión de una pareja es tener detalles con la otra persona, algo que CR7 se ha tomado al pie de la letra.

El futbolista ha querido obsequiar a su chica con un espectacular regalo. Se trata del joyero Malle Vendôme de Louis Vuitton. Una pieza única y de coleccionista cuyo precio es de 124.000 euros. La propia modelo ha presumido de él en su cuenta de Instagram mediante una storie en la que reconocía estar «sin palabras».

Las dimensiones de esta pieza son 62 centímetros de largo, 140 de alto y 55 de alto. Según se especifica en el sitio web oficial de Vuitton está pensando «para conmemorar la inauguración de la nueva boutique de Louis Vuitton en la famosa Place Vendôme, cuna de los joyeros parisinos». Entre sus compartimentos destacan ocho cajones donde cogen joyas y otros abalorios. Además de Georgina, quién también disfrutó de lo lindo el regalo de Cristiano fue la hija de ambos, Alana Martina, que se puso manos a la obra para decorar el joyero. Su hermano Mateo también jugaba por alrededor.

Lo cierto es que la pareja no puede ser más feliz. Hace unos días veíamos a la de Jaca vestida con un look blanco inspiración nupcial que bien podría llevar el día de su boda. Una boda que parece no llegar nunca pese a los continuos rumores, de pedida de mano y de paso por la vicaría. La propia Rodríguez se refiere a esto en el adelanto de su reality en Netflix: «¿Boda? «No, no, no depende de mí, ojalá».

Por si fuera poco, su felicidad se complementa con la buena acogida que han tenido en sus primeros meses en Reino Unido. Todo está saliendo todo a pedir de boca. Para la española ha sido como una vuelta a ‘casa’. Su regreso a las islas lo definió como «hogar, dulce hogar». De hecho, en una entrevista reciente contó que «llegué aquí -Inglaterra- a los 18 años y, por supuesto, estoy muy contento de estar de vuelta en casa después de más de una década».

Cristiano y Georgina eligieron una exclusiva urbanización a las afueras de Manchester para preservar su bienestar, tranquilidad y alejarse del mundanal ruido. Quienes también se han adaptado a la perfección a su nuevo entorno son sus hijos, que posaron con su uniforme muy contentos.